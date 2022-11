Quando Neymar volta à seleção brasileira na Copa após lesão no tornozelo?

Com a seleção já classificada ao mata-mata, atacante deve ser preservado para continuar tratamento no tornozelo direito

Sem condições de jogo após sofrer uma lesão no tornozelo direito na estreia do Brasil na Copa do Mundo, contra a Sérvia, Neymar foi desfalque na vitória por 1 a 0 sobre a Suíça na segunda rodada do Grupo G. Com o Brasil classificado às oitavas de final, o camisa 10 deve aproveitar esses dias para continuar sua recuperação e voltar 100% para o confronto da próxima fase, dia 5 ou 6 de dezembro.

O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, irá atualizar nesta terça-feira as informações sobre Neymar. O jogador tem evoluído com o tratamento intensivo realizado nos últimos dias no Qatar.

Na última segunda-feira (28), o atacante postou em seus stories uma imagem da perna lesionada enquanto acompanhava do hotel a segunda partida da seleção brasileira. Diferentemente do lateral Danilo, que também se lesionou na estreia, o craque do PSG não esteve com a delegação no Estádio 974, palco do duelo contra a Suíça.

Conforme soube a GOAL, o entorno do atacante acreditava que ele poderia ficar à disposição já na terceira rodada, diante de Camarões, nesta sexta-feira . No entanto, com o Brasil classificado de forma antecipada, a expectativa é que o camisa 10 siga de fora para que esteja completamente recuperado nas oitavas de final. Se confirmar a liderança do grupo G, a seleção brasileira joga as oitavas de final já na próxima segunda-feira, apenas três dias depois do duelo com Camarões (se o Brasil ficar em segundo do grupo, joga as oitavas na terça-feira, dia 6.

Depois da partida, Vinícius Júnior afirmou que Neymar não acompanhou o jogo no estádio por estar com febre. Segundo apurou a GOAL, essa febre não preocupou o departamento médico da seleção.

"Ficou triste que (Neymar) não pôde vir, está um pouco mal. Não só pelo pé, mas um pouco de febre também, mas torcendo para que ele se recupere o mais rápido possível", disse o atacante.

Neymar foi substituído no segundo tempo da partida de estreia contra a Sérvia, sentindo muitas dores. Após exames realizados, foi constatado que o atacante sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito com edema ósseo. A expectativa era que o jogador não virasse um desfalque para o restante da Copa, mas sim que ficasse de fora dos dois jogos restantes da fase de grupos, contra Suíça e Camarões.

Na próxima sexta-feira (2), a seleção brasileira, já classificada ao mata-mata, encara Camarões às 16h (de Brasília), pela terceira e última rodada da fase de grupos. A seleção lidera o Grupo G, com seis pontos, seguida da Suíça, que tem três.