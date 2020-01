Neymar tenta dar como encerrada crise com torcida do PSG: "o que aconteceu é passado"

Depois da tempestade, vem a bonança: feliz no clube francês, o brasileiro tenta fazer as pazes com a torcida parisiense

"Todo mundo sabe o que aconteceu no começo da temporada. Isso está no passado. Hoje, eu sou um jogador do , e dou meu máximo." Foram com estas palavras que Neymar começou sua entrevista pós-jogo, depois de marcar dois gols e ser o destaque da equipe parisiense diante do Monaco.

Quer ver o PSG na Ligue 1 ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

No jogo, terminado em 3 a 3, o brasileiro balançou as redes por duas ocasiões: na primeira, com três minutos, abriu o placar. Na segunda, de pênalti, aos 42, o brasileiro deu a vantagem de 3 a 2 ao PSG. É a consolidação de um Neymar que parece mais maduro e feliz no .

E as falas do brasileiro são importantes: depois de Neymar tentar forçar sua saída para o e acabar ficando, muito se fala sobre uma eventual transferência do craque ao clube catalão. No entanto, agora que o Barça parece realmente interessado em contar com os talentos do craque, ele está claramente mais disposto a permanecer no PSG.

Além de tudo, nem mesmo a torcida queria a permanência de Neymar. Na estreia do craque na temporada, diante do , ele foi vaiado e xingado pelos torcedores. Agora, com dez gols em 11 jogos na , as duas partes parecem ter "feito as pazes." Curioso.

Com seu "quarteto fantástico" de Neymar, Di María, Icardi e Mbappé, o PSG vai forte como um dos favoritos para tentar conquistar a Liga dos Campeões da Uefa pela primeira vez. "Nós podemos ter uma temporada incrível. A torcida é fantástica. Não tenho nada contra eles, pelo contrário. Tenho muita afeição e respeito." afirmou Neymar.

O próximo desafio do clube parisiense é novamente o , em jogo originalmente válido pela 15ª rodada da Ligue 1. A partida, transmitida com exclusividade pelo DAZN, acontece nesta próxima quarta-feira, às 17h (horário de Brasília).