Iniesta questiona retorno de Neymar ao Barcelona: "é necessário?"

Meio-campista do Vissel Kobe fala sobre seu futuro e seu desejo de voltar ao Barça quando pendurar as chuteiras

Andrés Iniesta está em após uma temporada intensa com o Vissel Kobe. Ele começou 2020 vencendo a Taça do Imperador contra o Kashima Antlers (2-0) na despedida de Villa do futebol.

Questionado sobre seu futuro, apesar de ainda ter dois anos de contrato no , ele ficou animado e deixou a porta do Barça aberta.

"Ainda tenho dois anos de contrato e não sei se terei o entusiasmo ou a força para continuar mais um ano. Ser treinador é algo que me parece possível. (Quando calço as chuteiras) adoraria voltar ao Barça em algum momento da minha vida, porque é minha casa, mas estamos falando de hipóteses. Ainda me sinto um jogador de futebol e adoro isso", declarou.

O ídolo catalão falou também sobre a situação de Neymar. O craque do é constantemente apontado como um possível reforço do Barcelona. Iniesta, porém, não crê que seja algo necessário.

"Ele é um dos melhores atacantes que existem e seria um grande reforço. Outra coisa é que é necessário ou que se encaixa [na equipe]", concluiu.