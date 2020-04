Quais títulos Neymar conquistou na carreira?

Atacante do PSG tem uma carreira vitoriosa no futebol, mas ainda sonha com a Copa do Mundo

Aos 28 anos de idade, Neymar já conta com uma carreira repleta de grandes momentos e títulos. Revelado pelo , o brasileiro deixou a Vila Belmiro em 2013 e foi em busca da conquista do mundo. Após brilhar no ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez, assinou com o com status de intocável.

Ainda em busca de uma conquista da com a seleção brasileira e uma Liga dos Campeões da UEFA, com o PSG, Neymar já coleciona troféus importantes na carreira.

Veja a lista completa de títulos de Neymar

Mais times

Quais são os títulos de Neymar pelo PSG?

No PSG, Neymar chegou com status de estrela e, após um início conturbado é o principal protagonista da equipe. Apesar de ainda não ter conquistado a Liga dos Campeões (principal objetivo do clube), o brasileiro já conquistou cinco títulos na .

CAMPEONATO TEMPORADA TOTAL 2017/18, 2018/19 2 Francesa 2017/18 1 2017/18 1 2018 1

Quais são os títulos de Neymar pelo Barcelona?



Foto: Getty Images

Em apenas um mês no Camp Nou, Neymar conquistou o seu primeiro título na Europa. Na Supercopa da , o brasileiro marcou o gol do título dos catalães diante do .

Durante quatro anos, o brasileiro conquistou oito títulos na Espanha.

CAMPEONATO TEMPORADA TOTAL 2014/15, 2015/16, 2016/17 3 Campeonato Espanhol 2014/15,02015/16 2 2013 1 Liga dos Campeões 2014/15 1 2015 1

Quais são os títulos de Neymar pelo Santos?



Foto: Divulgação Santos

O primeiro título da carreira de Neymar. Aos 18 anos, ao lado de Ganso, o garoto liderou o Santos no de 2018. Na final, diante do Santo André, ele e Ganso fizeram ótima partida e faturaram o troféu estadual. O jovem atacante fez 14 gols no campeonato.

CAMPEONATO TEMPORADA TOTAL 2010, 2011 e 2012 3 Copa do 2010 1 2011 1 2011 1

Quais são os títulos de Neymar pelo Brasil?



Foto: Getty Images

Pela seleção, apesar do jogador ter disputado duas Copas do Mundo e o Brasil não ter se saído campeão, o jogador conquistou o ouro olímpico inédito no Rio de Janeiro em 2016.

Na Olimpíada, Neymar foi capitão, fez quatro gols e liderou a seleção brasileira em busca do título inédito.

Mais artigos abaixo

TORNEIO ANO 2013 2016

Quais prêmios Neymar já venceu?



Foto: Divulgação Santos