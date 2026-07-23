Neymar voltou a gerar polémica no Brasil, depois de ter falhado o último jogo do seu clube, o Santos, no mesmo período em que participou num torneio de póquer que decorreu durante dois dias na cidade de São Paulo.

A participação do Brasil no Mundial de 2026 terminou com a eliminação frente à Noruega, o que garantiu a Neymar alguns dias de descanso, num contexto de expectativa quanto ao seu regresso para a fase decisiva da temporada. Contudo, a sua ausência do último jogo desencadeou uma vasta onda de críticas.

O jornal "AS" referiu que Neymar foi alvo de duras críticas pelo seu nível durante o Mundial, sob o comando do treinador Carlo Ancelotti, tendo muitos considerado que não trouxe o contributo esperado, além de aparentar falta de motivação para regressar às competições.

Num vídeo publicado nas suas contas oficiais a partir do centro de treinos do Santos, Neymar afirmou: "Estava aqui a preparar-me para o segundo treino e lembrei-me de que muita gente falou sobre eu ter jogado póquer no meu dia de folga".

E acrescentou: "Treinei de manhã, não participei no jogo e depois voltei aos treinos. Era o meu dia de folga e, mesmo assim, continuam a falar. Estou a preparar-me para treinar. Posso treinar ou vão continuar também a criticar-me? Cuidem da vossa vida".

Apesar da ausência de Neymar, o Santos conseguiu uma grande vitória por 4-1 sobre a Universidad Central de Venezuela, aproximando-se do apuramento para a fase seguinte da Copa Sul-Americana.

As previsões apontam para a possibilidade de Neymar regressar já no próximo sábado, quando o Santos defrontar o Chapecoense, em jogo a contar para o Campeonato Brasileiro.