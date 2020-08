Neymar prova que estava certo em trocar Barcelona por PSG?

Craque deixou o clube catalão quando este ainda estava em alta e recebeu muitas críticas pela sua decisão, mas cenário atual parece dar razão a Neymar

Por mais clichê que seja, a famosa frase "o mundo dá voltas" se prova a cada dia verdadeira. Após deixar o e ir ser o camisa 10 do , Neymar, tão criticado pela troca de times em 2017, começa a colher os frutos da estadia em Paris enquanto vê o Barça mergulhado em uma crise poucas vezes vista na longa história do clube catalão.

Finalista da Liga dos Campeões, Neymar volta a campo nesse domingo (23), às 16h (de Brasília), para o duelo contra o de Munique, responsável pela maior humilhação do Barcelona em toda a história da competição. O amargo 8 a 2 aplicado pelo Bayern sobre os catalães deixou graves feridas abertas e um clima de incerteza e pessimismo paira sobre o Camp Nou.

A última vez que o Barcelona conquistou a foi na temporada 2014/15 e contou com um Neymar em grande fase e trabalhando muito para a equipe. E são em condições similares que o PSG alcança pela primeira vez a decisão do tão sonhado torneio continental: Neymar brilhando e sendo responsável pela criação do perigo para a zaga adversária.

Mais times

Embora o "adulto Ney" (como tem sido chamado de brincadeira na internet) tenha alcançado a finalíssima da Champions League em uma edição que trouxe um dos maiores vexames da história do Barcelona, vale lembrar que nem sempre foi assim.

O clube francês ficou sem sua principal estrela em duas oportunidades importantes. Nos jogos das oitavas de final contra o (em 2018) e contra o (em 2019), o brasileiro estava afastado por conta de lesão e não pode atuar nas duas eliminações. Agora, porém, a realidade é diferente e Neymar chega à sua segunda decisão de Champions League com ótimos números, boa forma física e com o apoio de franceses e de muitos brasileiros, que lotaram a internet com memes e brincadeiras apoiando o camisa 10 do PSG.

Mais artigos abaixo

Quando o clube francês pagou 222 milhões de euros pelo craque brasileiro, muitas críticas surgiram e uma delas maldosamente afirmava que o valor de Ney estava atrelado ao de Messi e Suárez e que ele tinha ido "se esconder" no futebol francês. Depois de uma longa e demorada novela, Neymar decidiu permanecer no PSG e recomeçar sua carreira, mesmo sob muita desconfiança e vaias da torcida.

O Barça, que há cinco anos parecia intocável e inalcançável, hoje vive o "fundo do poço", de acordo com o próprio zagueiro Piqué, enquanto o PSG, que vinha de temporadas não muito animadoras conseguiu alcançar o primeiro objetivo, que era chegar à decisão da Liga dos Campeões.

Se conseguir levar a equipe francesa ao inédito título, o futuro de Neymar já está colocado entre os grandes da história do futebol e com uma reviravolta surpreendente, que pode ter influência direta na atuação e confiança para a de 2022, um sonho já declarado do craque brasileiro.