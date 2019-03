Zidane diz não temer manchar história no Real e que fará mudanças no elenco

O francês foi apresentado como novo treinador do Real e confessou ter retornado ao clube com força renovada e ideia de revolução

Anunciado no início da tarde desta segunda-feira (11), Zinédine Zidane concedeu as primeiras palavras como treinador do Real Madrid em segunda passagem no cargo do time espanhol. Ao lado do presidente Fiorentino Pérez, o francês conversou com a imprensa na sala de coletiva do Estádio Santiago Bernabéu.

Pouco menos de nove meses após sua saída do clube, na qual ficou marcada graças aos três títulos consecutivos da Champions League, o treinador destacou não ter se arrependido da escolha. Agora, com vínculo até junho de 2022, Zidane não poderá contar mais com Cristiano Ronaldo no elenco e precisará reverter a maré de resultados negativos que a equipe enfrentou nos últimos duelos.

Confira as principais falas de Zinédine Zidane durante a primeira coletiva como treinador do Real Madrid:



(Foto: Getty Images)

O que mudou no Zidane para deixar o clube há nove meses e voltar agora ao time?

"Eu saí do clube porque precisava disso para mim. Naquela época, o clube e a equipe precisavam disso também depois de ganhar tudo. Não só comigo, mas também antes. Teve que mudar. Neste momento, o que tenho que fazer agora, e pelo que voltei, é porque o presidente me ligou, e como eu amo tanto o presidente e este clube, aqui estou eu. O mais importante é isso. Depois de oito meses, sinto vontade de voltar a treinar. O que tinha que ser feito no final da temporada passada era fazer uma mudança".

Você chega com poderes para decidir mudanças no modelo atual da equipe?

"Nós vamos mudar as coisas. Temos que fazer isso no próximo ano. Mas nós temos tempo, não é o importante agora. Vamos conversar com o presidente e o clube para ver o que pode ser feito. Mas não é o problema hoje. Restam onze jogos e queremos terminar bem. Eu sou porque o presidente me ligou, e desde que eu amo tanto este clube, estou aqui ".

Por que saiu há nove meses?

"Eu quero ser claro sobre isso. Quando saí, foi o tempo necessário para mim e para os jogadores. Não foi porque gostei de sair, mas porque pensava que depois de dois anos e meio a ganhar tudo, algo tinha que ser mudado. Eu também sei que vencemos a Champions League, mas também o que aconteceu durante a temporada. Eu sei como é este clube, sei que não é fácil, mas achei que era a decisão a tomar. E agora, é a decisão que eu tive que tomar. Você tem que se concentrar em terminar bem a temporada e a próxima. Isso começa a partir de amanhã ".

Você não pensou que voltar agora poderia manchar sua imagem depois do que você conquistou?

"Honestamente, eu não penso em manchar minha imagem. Se não, eu não estaria aqui. Eu nunca fui assim. Meu coração me diz que tenho descansado esses meses. E o presidente e o Real Madrid ligam para você e eu quero ir. É o que me faz voltar. Talvez quatro meses atrás não teria sido assim, mas agora eu quero voltar, porque talvez seja o momento e seja uma oportunidade muito boa. Eu realmente quero".

Você voltou porque se sentiu em dívida quando saiu?

"Você está errado. Eu não tinha dívidas quando saí. Eu voltei agora, mas quando saí, foi para mim a melhor solução para todos, não só para mim ".

Você falou com o Sergio Ramos?

"Não. A partir de amanhã vamos ver. O que eu quero é estar com os meus jogadores. Eu vi a temporada inteira, mesmo aqui no estádio. Os jogadores são os primeiros a saber que é um ano difícil, mas nem sempre é possível vencer e vencer. Você sabe disso. O futebol é assim. Às vezes você tem que aceitar a mudança também. Quando você está de pé, de vez em quando você tem que aceitar coisas ruins, e é isso que está acontecendo conosco. Do lado de fora, tem sido difícil às vezes. Agora a única coisa é estar com os jogadores”.

Como você aborda esse segundo estágio depois de tudo que você ganhou no primeiro?

"É um grande desafio. Não é porque é a segunda vez ou porque ganhamos muito. Mas não estamos pensando no passado, porque se não, ele não teria retornado. É algo que vai além do retorno a este clube. Eu realmente quero me encarregar deste projeto: para o presidente, o clube e os fãs. É um grande desafio, mas eu realmente quero fazer isso e voltar a treinar”.

Você já conseguiu falar sobre algumas contratações para a próxima temporada?

"Nós não falamos sobre nenhuma contratação. Nós não estamos pensando sobre isso. É um dia muito importante. Estou muito feliz por estar de volta e penso apenas nos onze jogos restantes. Haverá tempo para conversar com as pessoas certas".