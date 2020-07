Neymar no TikTok: como seguir o astro do PSG no aplicativo?

Craque do PSG faz sua estreia oficial no aplicativo e viraliza; agora ele se junta a outros nomes como Cristiano Ronaldo, Dani Alves e Vinicius Jr.

O TikTok é a nova rede social que aos poucos vai virando febre no mundo. Durante o período de isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus, o aplicativo ganhou ainda mais força e conta com cada vez mais jogadores de futebol entre seus usuários. Agora, o time de boleiros, que já contava com nomes como Dani Alves, CR7, Marcelo e Vinicius JR., ganhou mais um reforço de peso: Neymar, astro do .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

O brasileiro é uma das personalidades com mais seguidores nas diversas redes sociais. Assim, não é nenhuma surpresa que ele tenha viralizado imediatamente após suas primeiras postagens no TikTok.

Mais times

A estreia oficial de Neymar aconteceu nesta quinta-feira (01). No primeiro post, ele aparece ao lado seu filho, Davi Lucca. Os dois estão dançando para cumprir um desafio que surgiu na rede social.

@neymarjr Cheguei no tiktok e o primeiro vídeo não poderia ser sem ele né ❤️😍 ♬ som original - neymarjr

Pouco tempo depois ele voltou e fez uma nova publicação em seu perfil do TikTok. Dessa vez sozinho no vídeo, ele aparece reproduzindo um diálogo romântico, que termina com uma boa e velha “cantada” cafona, obviamente em tom de brincadeira.

Mas o que é o TikTok?

O TikTok é uma rede social com foco na criação e no compartilhamento de vídeos de curta duração. Os conteúdos são em sua grande maioria engraçados e contam com danças, desafios, piadas, montagens, dublagens de áudios famosos e muitos animais de estimação.

Além de Neymar, muitos outros astros do futebol já estão usando a rede social e gravando suas palhaçadas e brincadeiras. Confira aqui o time de boleiros que faz parte da nova febre da internet, que conta com nomes como Sergio Ramos, Cesc Fàbregas, Alphonso Davies, Dani Alves, Marcelo, Vinicius Jr e até CR7.

Os clubes do futebol brasileiro também estão entrando nesta onda e muitos já possuem suas contas no aplicativo, como , , e

Mais artigos abaixo

Como seguir Neymar no TikTok?

Para seguir Neymar ou qualquer outra personalidade ou página, como a Goal, basta criar uma conta no TikTok, através do site ou do aplicativo - que pode ser encontrado nas plataformas para Android ou IOS -, entrar no perfil desejado e clicar em seguir.

Pronto, com apenas alguns cliques você pode acompanhar seus astros preferidos do futebol e curtir os vídeos engraçados de milhões de usuários ao redor do mundo.