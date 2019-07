Ranking Ibope: os maiores clubes nas redes sociais; Fla, Corinthians e São Paulo lideram

Rubro-Negro lidera o crescimento e alcança melhor desempenho no YouTube já registrado

O levantamento divulgado pelo IBOPE Repucom mostra os 45 times brasileiros com as maiores bases em redes sociais, somando os perfis oficiais de cada um deles - facebook, twitter, instagram e youtube - neste mês de julho.

Os destaques foram o , e , que lideram no Top 3. O , pelo sexto mês consecutivo, lidera o crescimento no combinado entre todas as redes sociais.

No Youtube, por exemplo, os cariocas obtiveram o melhor desempenho já registrado por algum clube: mais de 98 mil novos inscritos no período.



Foto: Reprodução Ibope

“FORA DA SÉRIE”

Além do Íbis (438 mil), existem outras três equipes sem participação no Campeonato Brasileiro com bons públicos em redes sociais. São eles: Red Bull (341mil), Portuguesa (277mil) e Osasco Audax (235mil).