Neymar no Fortnite: como desbloquear a skin?

Craque do PSG é personagem jogável do Battle Royale gratuito da Epic Games. Veja como conseguir a skin, picareta, emote e mais

Neymar Jr. é a mais nova estrela do Fortnite. O atacante do PSG ganhou uma skin especial no Battle Royale gratuito da Epic Games, e pode ser desbloqueado realizando uma série de desafios no game.

Além do visual tradicional, usando um uniforme preto com seu logo, o craque também tem um kit de itens com picareta, acessório para as costas e emote, além de versões alternativas da skin, onde usa um uniforme no melhor estilo Pantera Negra.

Como conseguir a skin do Neymar no Fortnite?

No menu principal do Fortnite, abra o menu de tarefas e vá até a aba identificada com um "10'' para ver as missões relacionadas a Neymar.

Para obter a skin, é necessário cumprir cinco tarefas diferentes com os Personagens de Futebol. Os NPCs estão localizados em três áreas diferentes do mapa, nos campos de futebol (Alameda Arborizada, Parque Agradável e Doca Desleixada, veja o mapa abaixo).

As tarefas são simples, mas precisam ser executadas na área dos campos. São as seguintes:

Marque um gol usando a bola (acesse o menu de emotes quando estiver no gramado)

Acerte os alvos nos gols (posicionados nos ângulos) três vezes

Corra por trezentos metros em qualquer área do mapa

Ao realizar as tarefas três vezes, você desbloqueará um fundo especial do Neymar para o Fortnite, e ao terminar cinco delas, a skin do brasileiro será liberada. Note que é preciso falar com os Personagens de Futebol para pegar cada uma das missões.

Como desbloquear a picareta os itens de Neymar?

Além da skin especial, Neymar também tem uma picareta prateada, um acessório que remete à taça da Copa do Mundo e um emote fazendo uma de suas comemorações de gols. Cada um dos itens tem sua própria tarefa para ser liberado. Confira:

Picareta: Faça um gol com o emote de bola enquanto usa a skin do Neymar

Acessório: Chute a bola com a skin do Neymar até que ela percorra 500 metros

Emote: Elimine três adversários enquanto usa a skin do Neymar

Assinantes do Passe de Batalha também terão acesso a versões dos trajes com cores da seleção brasileira, além de um planador personalizado.