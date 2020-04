Neymar no Corinthians? Andrés foi pivô de negócio que 'quase saiu', revela pai

A ideia do presidente era levar o Neymar para o Parque São Jorge antes de ele ir para o Barcelona

Neymar jogando no ? Isso mesmo, de acordo com o pai do atacante o poderia ter sido o destino do filho antes de ir ao , pelo menos era essa a vontade de Andrés Sanchez, presidente alvinegro: "É louco".

Em uma live no Instagram com o jornalista Beetto Saad, Neymar pai contou que Andrés tentou que, ao sair do , o jogador ficasse um tempo no Corinthians antes de seguir para a para jogar pelo Barcelona. "Eu falei: 'Você não tem dinheiro e ele me deu um papel: 'Assina aí", lembrou.

De acordo com o pai do atleta, o presidente corinthiano já estava em "mexendo uns pauzinhos" com o Barcelona para que Neymar defendesse a equipe paulista. "Ele queria que o Neymar ficasse um tempo no Corinthians e depois ir para o Barcelona. E o negócio ia dar certo".

Em entrevista à FoxSports em julho de 2019, o próprio Andrés admitiu ter feito uma proposta de R$ 120 milhões pelo jogador, em 2011, quando Neymar tinha apenas 19 anos. Na época, o cartola disse ter oferecido um salário maior do que o que ele receberia no Barcelona.

No entanto, o pai do jogador, apesar de garantir que é o filho quem toma as decisões sobre onde vai jogar, preferiu que ele fosse para o clube catalão: "Eu disse para o Neymar ir embora primeiro, fazer carreira lá fora e depois a gente conversava". Segundo ele, o atacante sonhava desde criança em vestir a camisa do Barça.

O destino de Neymar acabou mesmo sendo o clube espanhol, onde jogou por quatro temporadas antes de se transferir ao , mas uma volta do atacante ao Camp Nou é assunto recorrente no mundo do futebol.

Apesar de tudo, o Corinthians pode ainda não ter desistido da contratação do atacante. Em janeiro, o diretor de futebol do Timão afirmou ter feito consultas e sondagens sobre os valores tanto de Neymar quanto de seu companheiro de PSG, Edinson Cavani. Além disso, em 2016, antes da final olímpica contra a Alemanha, o jogador posou para fotos com a camisa alvinegra e o próprio Corinthians se gabou do feito em suas redes sociais.

Apesar de ser uma namoro de longa data, o Corinthians não teria tanta facilidade em repatriar o atacante, pelo menos não agora. Os valores muito altos não seriam o único empecilho, isso porque a contratação do craque não é um sonho exclusivo do Timão.