Consultas a Cavani e Neymar revoltam torcida Corinthians: veja memes e reações

O diretor de futebol do Timão disse que chegou a se informar sobre a possibilidade de a dupla do PSG reforçar o alvinegro

Ao falar sobre a contratação de Rony, Duílio Monteiro Alves, diretor do , disse que chegou a sondar Neymar e Cavani para virem ao .

A fala rapidamente viralizou e a torcida está se manifestando no Twitter, alguns com memes e outro criticando a postura do diretor. Muitos também lembraram as negociações com Drogba, que ficou apenas no sonho do torcedor alvinegro.

Veja alguns tweets:

23h59: Não temos esse dinheiro todo para contratar o Rony.



00h00: Sondamos cavani e neymar



MANOKKKKKKMKKKKKKK O CARA QUER DESTRUIR NOSSA IMAGEM — Arana mil grau (@milgrauarana) January 28, 2020

Duílio só faz o Corinthiano passar vergonha — Raridade (@Euraridade) January 28, 2020

vcs usariam quem de centroavante, Drogba ou Cavani?????? — Arana mil grau (@milgrauarana) January 28, 2020

Corinthians atrasa parcela do Bruno Mendez,Cantillo, já já o D’Avó e etc...



Duílio do país das maravilhas, nos sondamos Neymar e Cavani 😂



Seria possível né,se não fosse brincar de banco imobiliário no SCCP



Salvem o Corinthians



⚫️⚪️👊🏻 — BRUNO BOATO VALENÇA (@brunoestagiario) January 28, 2020

Hoje no CT Joaquim Grava, o atacante Drogba recebeu seus novos companheiros de clube, Neymar e Cavani receberam as boas-vindas do craque marfinense. pic.twitter.com/fM0MTCUIjA — Raphael Konno (@raphaelkonno) January 28, 2020

Corinthians sondando Cavani e Neymar? pic.twitter.com/zUiv7IgBd6 — Comentarios Sinceros Do Craque Neto (@ComentCrakNeto) January 28, 2020

meu deus gente alguém poderia calar o Duílio por favor — Arana mil grau (@milgrauarana) January 28, 2020