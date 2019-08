Neymar no Barcelona, Dembélé na Juventus, Dybala no PSG: mercado pode ter 'efeito dominó'

Transferências envolvendo grandes clubes e jogadores pode movimentar o fim do mercado europeu

Nos últimos dias de janela de transferências, alguns dos principais clubes europeus podem ter grandes mudanças, todas interligadas. Neste efeito dominó, Neymar pode ir para o , Dembélé iria para a , que por sua vez poderia vender Dybala para o .

Tudo começa com a vontade de Neymar de deixar a capital francesa. Depois de duas temporadas com polêmicas e lesões no PSG, ele quer deixar o clube e não tem escondido isso. O brasileiro já deu diversos indícios de que não quer mais ficar em Paris, desde declarações sobre o 6 a 1 do Barcelona sobre o próprio Paris Saint Germain até o atraso de uma semana na reapresentação para a atual temporada.

No início da janela, o Barcelona parecia o destino certo do jogador. Mas o clube blaugrana investiu 120 milhões de euros em Antoine Griezmann, além do que foi gasto nos demais reforços, e ficou com pouco dinheiro para ofertar por Neymar. Outro complicador é a folha salarial, que já era alta e não tinha condições de aumentar ainda mais para encaixar a pedida do brasileiro.

Com o passar dos dias, o pareceu disposto a buscar uma negociação com Neymar. O Barça insistiu com ofertas envolvendo jogadores e uma quantia menor de dinheiro, todas rejeitadas pelo PSG. Essa situação fez com que o clube catalão se mexesse no mercado e conseguisse, pelo menos, aliviar um pouco a folha salarial do elenco com a saída por empréstimo de Philippe Coutinho para o .

Ainda sem dinheiro para comprá-lo em definitivo, o Barcelona prepara uma oferta para conseguir Neymar por empréstimo com preço de compra obrigatória já fixado. Os catalães entendem que essa é a melhor chance de trazer de volta o brasileiro que tem situação cada vez mais delicada no PSG, embora seu treinador e companheiros de time digam que querem a permanência dele. Além desta situação, o Barça ainda cogita contratar outro atacante para ser o reserva de Luis Suárez.

Enquanto Neymar permanece em Paris, surge outra equipe interessada no jogador: a Juventus. O time italiano estuda a contratação do brasileiro, oferecendo Paulo Dybala como moeda de troca (o argentino também poderia ir independentemente de Neymar). Dybala também é outro que quer sair de seu clube, mas não encontrou possibilidades depois de negar os clubes ingleses. Mas a Velha Senhora sabe que o negócio por Neymar é complicado, então também está monitorando a situação de outro atleta: Ousmane Dembélé.

O francês não conseguiu se firmar no Barcelona e uma possível chegada de Neymar faria com que ele perdesse ainda mais espaço. A saída de Dembélé do Barça agrada o clube catalão, pois assim abriria uma folga maior na folha salarial, viabilizando o retorno do brasileiro.

Por fim, Dybala agrada também ao PSG, que vê o argentino como uma alternativa caso Neymar realmente saia. O clube francês já manifestou interesse em contar com o jogador. Representantes do jogador e Leonardo, diretor do PSG, já conversaram sobre a possível ida de Dybala para a .

Resumindo, Neymar pode reforçar o Barcelona, Dembélé pode se tornar jogador da Juventus e o destino de Dybala pode ser o PSG. Até 2 de setembro, muitas especulações ainda virão e tudo pode acontecer neste efeito dominó. Basta "cair" a primeira peça.