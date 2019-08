Nem Griezmann, nem o projeto Neymar: o Barcelona precisa de um 9

A lesão do uruguaio mostra a dificuldade do atacante em se manter saudável e que não há um substituto no seu nível

No jogo contra o , Luis Suárez teve uma lesão em sua panturilha direita e o ainda não estipulou uma data para que ele volte. Mas é impossível que retorne antes da pausa da data FIFA (ou que até mesmo jogue por seu país). Suárez precisa de cuidados. Por seu tipo físico e sua idade, tem certa tendência a se lesionar.

Com Suárez, qualquer equipe no mundo é melhor, mas nas últimas temporadas ele tem ficado fora de muitas partidas e sempre demora mais que seus companheiros para voltar ao ritmo ideal. A ausência do camisa 9 no Barcelona é um problema grande para o time, porque a diretoria do Barcelona não considerou ter um reserva que mantivesse o nível do uruguaio. O clube não tem nenhum centroavante no elenco para entrar em seu lugar e não parece prioridade do Barcelona contratar ninguém nesta posição.

E há opções no mercado para o Barça contratar. A já deixou claro que Mario Mandzukic está disponível e Timo Werner quer sair do , mas o Barcelona não tem interesse em nenhum deles. O clube catalão está fixado em trazer de volta Neymar, em uma espécie de obsessão que o Barça tem. Esta operação dá voltas e mais voltas e não parece fazer tanto sentido, já que Griezmann foi contratado e joga na mesma posição que o brasileiro. E Neymar não faz as mesmas funções que Suárez em campo.

É certo também que em temporadas passadas os reservas contratados para jogar no lugar de Suárez não foram bem, como Paco Alcácer. Mas os catalães precisam de uma alternativa para o atacante de 33 anos - com o corpo claramente castigado.

Nem Neymar nem Griezmann estão aptos a jogar no comando de ataque. No caso do francês, ele havia demonstrado isso já em seus tempos de , quando jogava melhor tendo um centroavante ao seu lado. Se for colocado como um falso 9, provavelmente seu desempenho não será o esperado.

A única opção restante para o Barça é o jovem Carles Pérez, ainda inexperiente e que por mais que tenha tido algum destaque na pré-temporada, não se pode afirmar que o mesmo acontecerá em jogos competitivos.