Diretoria do Barcelona se reúne e prepara nova proposta para Neymar e PSG

Alta cúpula do clube blaugrana se reuniu nessa segunda-feira para bolar um novo plano pelo atacante brasileiro

De acordo com a RAC1, parte da alta cúpula do se reuniu nessa segunda-feira (19) para preparar uma nova proposta por Neymar, com o objetivo de tirá-lo do . Com o fechamento da janela de transferências já a vista - se encerra em 2 de setembro - o clube blaugrana corre contra o tempo para tentar trazer de volta o craque brasileiro.

A rádio espanhola afirmou que estiveram presentes na reunião o presidente Josep Maria Bartomeu, o vice-presidente de finanças Enrique Tombas, o diretor Javier Bordas, o diretor geral Òscar Grau, os secretários técnicos Eric Abidal e Ramon Planes. Além de André Cury, assessor do clube e que é o vínculo com a família de Neymar.

A situação de Neymar no PSG começa a tomar tons dramáticos com o técnico Thomas Tuchel falando abertamente sobre sua vontade de que o brasileiro permaneça. O zagueiro Thiago Silva diz que sente que Neymar pode continuar no PSG e vários fatores parecem indicar o mesmo caminho.

A derrota logo na segunda rodada da para o , de virada, mostrou que toda essa novela já causa um desgaste no clube francês.

Ainda não há mais informações sobre o real conteúdo dessa reunião, mas é possível que envolva algum outro atleta como parte da negociação.