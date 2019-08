Juventus consulta Barcelona por Dembélé para substituir Dybala

Situação dos últimos dias da janela de transferências é complexa e envolve vários potenciais movimentos de jogadores para outros clubes

De acordo com o Mundo Deportivo, a teve uma reunião com o e a equipe italiana sondou a possibilidade de contratar o atacante francês Ousmane Dembélé para o lugar de Paulo Dybala, que pode estar de saída do Allianz Stadium nos próximos dias.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

A situação é complexa pois tais movimentos podem desencadear um verdadeiro "efeito dominó" entre clubes e jogadores.

Dembélé pode ir à Juventus, enquanto Dybala é especulado no . Isso abriria mais uma vaga na equipe do Barcelona - que já emprestou Philippe Coutinho ao Bayern de Munique. Sem contar o fato de que as saídas de Coutinho e Dembélé seriam um 'respiro' importante para a folha salarial da equipe blaugrana.

Com isso, o caminho ficaria mais aberto e livre para o tão especulado retorno de Neymar ao Barcelona.

Porém, a maior carência da equipe catalã no momento é a de um centroavante para fazer sombra e competir com Luis Suárez. O uruguaio se lesionou na partida de abertura de LaLiga e deverá perder algumas rodadas do certame. Por isso, outro nome que poderia entrar na negociação, de acordo com a publicação espanhola, é o de Mario Mandzukic, que chegaria como um atacante experiente em times grandes para ser o reserva de Suárez.