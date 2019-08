"Sinto que Neymar pode ficar no PSG", diz Thiago Silva

Defensor brasileiro falou que espera de Neymar uma definição a favor do clube francês

O perdeu sua primeira partida na contra o no último domingo (18). O que demorou 22 rodadas para acontecer na última temporada chegou apenas na segunda partida do certame. Sem Neymar, o time de Paris tomou a virada e foi derrotado. O capitão Thiago Silva diz que existe a possibilidade de Neymar continuar no PSG e falou que sente que o compatriota permanecerá na capital francesa.

"Sinto que ele pode ficar", disse o zagueiro, que completou: "Neymar é um jogador importante neste time. Ele vai ver se está feliz em ficar ou não. Nós não devemos falar. É sempre complicado por muitas coisas. Nós tentamos conversar um pouco, mas é difícil entrar em coisas particulares como essa. Está entre ele e o clube agora. Temos de esperar até o fim para ver o que ele decide, mas espero que no final continue aqui, seremos muito mais fortes".

Thiago Silva ainda comparou o colega de equipe a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo pelo seu poder de mudar uma partida.

"É difícil admitir que sentimos falta de Neymar. Na primeira partida do , também sentiram falta do Messi. Esses jogadores são diferentes de todos os outros. Neymar pode fazer coisas incríveis, como Messi e como Cristiano [Ronaldo]", falou Silva.