Neymar: "Não posso garantir que vou jogar outra Copa do Mundo"

Aos 30 anos, o craque brasileiro não dá como certa sua participação no Mundial de 2026

Há alguns meses, Neymar deixou torcedores e patrocinadores atônitos ao dizer que provavelmente a Copa do Mundo do Qatar seria sua última com a seleção brasileira. Na última sexta-feira (29), o brasileiro voltou a tocar no tema e não garantiu que estará na Copa do Mundo, que será disputada nos EUA, México e Canadá, em 2026.

O astro brasileiro do Paris Saint-Germain foi entrevistado pelo Jornal Nacional e comentou sobre o futuro com a seleção do Brasil.

"Não posso te garantir que eu vou jogar outra Copa. Não sei, mas quero jogar como se fosse a última", declarou o camisa 10 do Brasil.

O atacante refletiu sobre a atual situação do Brasil e acredita que Tite e seus comandados podem chegar "muito longe" no Mundial do Qatar.

"Quero jogar essa Copa, me dedicar para isso, porque tenho certeza que a gente tem potencial para chegar muito longe", disse Neymar.

Aos 30 anos, o jogador do PSG vem sendo elogiado pela boa pré-temporada que fez com a equipe francesa. Ele vem da sua pior temporada no futebol europeu desde que deixou o Santos.

Em 2021/22, ele disputou apenas 28 jogos e marcou 13 gols. Números bem inferiores às outras temporadas, em que costumava ter o protagonismo de gols e de criação de jogadas.

O Brasil é apontado como um dos principais favoritos para a conquista da Copa do Mundo, levando em conta a má fase que vivem algumas das seleções tidas como favoritas, como a França.