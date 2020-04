“Neymar merece a Bola de Ouro”, diz Marcos Senna

O ex-jogador do Villarreal também exaltou Messi e torce para o seu time manter Santi Cazorla

Brasileiro de nascimento, espanhol de coração. Podemos definir desta forma Marcos Senna, campeão brasileiro pelo em 1999, e que fez história na Europa com a camisa do e da própria seleção espanhola – onde conquistou a Euro 2008.

Atual embaixador do clube apelidado como “Submarino Amarelo”, por causa de suas cores, Senna concedeu entrevista exclusiva para a Goal . Na primeira parte publicada, teceu grandes elogios ao atual Flamengo – fazendo comparações com alguns dos melhores times que viu jogar. Nesta segunda, os elogios são direcionados mais a dois jogadores em especial: Messi e Neymar.

O argentino é destaque do , líder na tabela de classificação de e que, na opinião do hispano-brasileiro, é o melhor jogador do mundo: “Para mim, é o melhor do mundo, individualmente. Não tem ninguém melhor do que ele. Ele é o cara”, afirmou.

Perguntado sobre quem considera ser o melhor brasileiro em ação na Europa, Marcos, como um bom conhecedor do meio-campo, fez menção a Casemiro, mas ficou mesmo é com Neymar.

“O Neymar está em outro patamar, o Casemiro é um extraordinário jogador. Faz a diferença para o , que é outro time quando ele não joga”, disse, revelando também uma torcida para que o consiga conquistar a – quando as atividades futebolísticas voltarem ao normal – para que Neymar enfim receba uma Bola de Ouro.

“Eu acho que ele é jogador de Bola de Ouro, mas ele precisa de mais sorte, não se machucar muito. Agora, vamos ver neste ano. O time dele está aí (nas quartas de final). Eu estou torcendo para o PSG chegar e ganhar, porque assim acho que ele ganharia a Bola de Ouro. Eu acho que ele é um jogador que merece a Bola de Ouro”.

A torcida pelo PSG existe, mas evidente que o foco está mais direcionado para o clube de seus amores. Antes da interrupção do futebol, por causa da pandemia do novo coronavírus, o Villarreal estava na oitava posição de La Liga, mas ainda sonhando em ocupar uma das seis primeiras vagas – que garantem lugar ou para ou para a Champions.

“Entramos no campeonato pensando nas vagas europeias”, disse o embaixador do clube, que lamentou a oscilação de, contra equipes que lutam contra o rebaixamento, perder pontos preciosos que poderiam deixar o clube em situação melhor. Entretanto, Marcos Senna mantém o otimismo.

“Faltam 11 jogos, e nós temos a esperança de ver uma sequência de vitórias porque ainda temos chances de conseguir uma vaga na Europa League. Champions League é mais difícil, mas ainda temos possibilidades”.

Parte desta esperança pode residir no fato de contar com Santi Cazorla na equipe. O habilidoso meia, ex-Arsenal, superou nos últimos anos um drama pessoal – que quase lhe custou uma perna – para voltar a jogar bola. Totalmente recuperado, hoje ele é o líder de assistências do time (foram 6 passes para gol).

“O Santi realmente passou dois anos com muita dificuldade física, mas conseguiu se recuperar. Muitos pensavam que ele não conseguiria voltar a jogar futebol por causa dos problemas de saúde, mas no final das contas ele se recuperou. O Villarreal deu a oportunidade para ele e ele abraçou. No ano passado já fez um grande campeonato, neste ano também. É um dos ícones, uma lenda do Villarreal, é muito carismático além do talento que ele tem. As pessoas gostam muito dele aqui”, disse.

Cazorla, inclusive, é um dos muitos jogadores cujo contrato termina no meio deste ano. Mas Senna acredita que o meia seguirá com a camisa do Submarino Amarelo, ao menos por mais uma temporada.

“Acabando esta temporada, realmente não sei o que vai acontecer para o ano que vem. O Campeonato Espanhol é muito exigente a nível físico, técnico, sob todos os aspectos... e eu não sei o que vai acontecer. Mas ele tem jogado em alto nível, tem nos ajudado muito e espero que ele possa ficar pelo menos mais um ano aqui. Mas depende só dele, tenho certeza de que o clube adoraria a continuidade dele”.