Neymar, Mbappé e cia estão em casa, mas não de folga; PSG passa treinos físicos

Embora os treinos tenham sido suspensos por conta da pandemia do coronavírus, jogadores do Paris tem trabalho para fazer em casa

As partidas da Ligue 1 e da Champions League foram suspensas por conta da pandemia do coronavírus covid-19. Além disso, o suspendeu os treinamentos por tempo indeterminado para que seus atletas fiquem em isolamento em suas casas. Mas apesar da suposta folga, Neymar e Mbappé e cia têm trabalho a fazer.

Isso porque o Paris enviou a seus atletas um programa de manutenção física para os próximos dias. Assim, eles poderão trabalhar e manter o ritmo mesmo estando longe das principais atividades do clube.

A medida foi tomada porque, em repouso forçado desde sexta-feira passada (13), muitos dos jogadores já começaram a sentir uma pequena perda de condicionamento físico e de resistência. Os trabalhos elaborados pelo PSG serão adaptados de acordo com os próximos capítulos da crise do coronavírus na .

Cabe destacar que o PSG já está classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, após conseguir uma grande virada diante do , no Parc des Princes, com Neymar sendo decisivo. Agora, o clube aguarda as definições da UEFA sobre o futuro da competição, que pode ser modificada para se adequar melhor ao calendário afetado pelo covid-19.