Como fica a Champions League em meio à pandemia do Coronavírus?

Liga dos Campeões e Europa League estão suspensas por tempo indeterminado e podem ser decididas com a realização de um mini torneio, diz site

Em meio a pandemia do coronavírus covid-19, o fim da temporada 2019/20 vive um momento de grandes indefinições. Campeonatos ao redor do mundo estão paralisados e tem sua continuação incerta. E com a e a a situação não é diferente.

Antes de a Liga dos Campeões ser paralisada, quatro confrontos das oitavas de final da competição foram decididos. Dentre eles, as partidas entre e e e foram disputadas com portões fechados. Então, as demais partidas foram adiadas e o torneio paralisado de maneira geral. Na Europa League, nenhuma partida de volta das oitavas de final chegou a ser disputada.

Com tantos campeonatos adiados, o calendário do futebol ficará muito mais apertado do que o normal. Então, a UEFA está cogitando realizar um mini torneio para decidir as duas competições europeias. De acordo com a BBC, uma reunião por videoconferência será realizada envolvendo todos os 55 membros da Uefa, os conselhos da Associação Europeia de Clubes e Ligas Europeias e um representante do sindicato mundial de jogadores Fifpro.

Ainda segundo as informações, esse mini torneio teria partidas únicas em cada uma das fases eliminatórias, com os jogos sendo realizados em um espaço bem mais curto de tempo e em uma mesma cidade sede, como Istambul, na , por exemplo, cidade que seria palco da final da Liga dos Campeões de 2020.

A realização das partidas em uma mesma cidade reduziria as viagens e o deslocamento das equipes pela Europa, tornando possível organizar o mini torneio em poucos dias. Além disso, cabe destacar que alguns países europeus, como a , estão fechando suas fronteiras para evitar que o vírus se espalhe ainda mais. Problema que também seria solucionado com as partidas em uma única sede.