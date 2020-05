Jornal prevê novo embate entre Neymar e PSG; Barça pode propor troca de jogadores

Em clima de tensão, atacante vai se reunir nos próximos dias com dirigentes do clube francês para discutir redução salarial

O atacante Neymar pode aproveitar o plano do de reduzir o salário dos jogadores para forçar sua saída para o , segundo informações publicadas pelo jornal catalão Sport neste domingo.

O diário afirma que a diretoria do e o jogador vão conversar nos próximos dias sobre o assunto em "um clima hostil e com muitas contas pendentes a serem resolvidas", já que o brasileiro manteve um "distanciamento calculado" dos dirigentes desde que os franceses não aceitaram negociá-lo com o Barça na janela de transferências passada.

Também segundo o Sport, Ney ignora uma proposta de renovação de contrato do PSG desde novembro e, "consciente de que recuperou uma posição de força na hora de negociar, pode aproveitar a conjuntura para forçar sua saída". Além disso, ele continua com uma "obsessão" de voltar ao Camp Nou.

O PSG calculou um prejuízo de 200 milhões de euros por causa da pandemia do novo coronavírus, que inclusive forçou o encerramento precoce do Campeonato Francês, e está negociando a redução de salário diretamente com os jogadores - agora é o momento de conversar com Ney, o mais bem pago do grupo.

"É muito significativo que na primeira semana de maio ainda não haja um acordo entre as partes. Existe um bloqueio. As posições estão muito distantes inclusive dentro do vestiário, com pontos de vista antagônicos entre jogadores que têm um sentimento mais de clube e outros com uma visão mais crematística (de riqueza), que só foram para Paris atraídos pela generosidade dos petrodólares, como é o caso de Neymar", diz o Sport.

O jornal conclui que o Barça é o "maior beneficiado" deste possível novo conflito do brasileiro com os dirigentes do PSG, mas ressalta que o clube catalão também teve suas contas atingidas duramente pela crise do novo corona e, diferentemente da janela passada, não vai poder desembolsar uma fortuna para repatriar o brasileiro.



Os catalães estariam "contemplando" o desgaste de Ney com a equipe atual e aguardando também se e a vão ser retomadas antes de abrir a negociação. A aposta do clube, segundo o Sport, é sugerir uma troca de jogadores - Griezmann (principalmente), Umtiti e Dembélé podem entrar como moeda de troca, já que o PSG pretende deixar seu elenco "mais francês".