Atalanta x PSG: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Duelo abre as quartas de final da Liga dos Campeões nesta quarta-feira (12); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com Neymar em campo, o encara a nesta quarta-feira (12), às 16h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT, no Facebook do Esporte Interativo e no EI Plus. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Quer ver jogos ao vivo do Campeonato Francês quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Atalanta x PSG DATA Quarta-feira, 12 de julho de 2020 LOCAL Estádio da Luz - Lisboa, POR HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida parisiense sonha com título inédito / Foto: Getty Images

O jogo das quartas de final terá transmissão ao vivo a partir das 16h (de Brasília) na TNT, na página do Esporte Interativo no Facebook e no EI Plus. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PSG e Atalanta abrem as quartas de final da Champions League, sediada em Lisboa, . A sede foi escolhida para receber o "Final 8" após a pandemia do coronavírus.

Campeão francês, da Copa da e da Francesa, o time de Thomas Tuchel fez somente dois jogos oficiais antes de pegar a Atalanta. E, apesar da conquista da tríplice coroa nacional, o PSG tem na Liga dos Campeões sua obsessão.

Angel Di María, suspenso, está fora, assim como Verratti, machucado. Mbappé, recuperando-se de lesão no tornozelo, corre contra o tempo para estar à disposição.

Ander Herrera foi cotado para entrar no meio-campo ao lado de Marquinhos e Idrissa Gueye, com Pablo Sarabia no ataque ao lado de Icardi e Neymar.

Já a Atalanta não vai poder contar com o goleiro Gollini, com lesão no joelho direito.

O vencedor deste confronto vai enfrentar no dia 18 quem avançar do duelo entre e .

Mais artigos abaixo

Provável escalação do PSG: Navas; Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat; Gueye, Marquinhos, Herrera; Sarabia, Icardi, Neymar.

Provável escalação do Atalanta: Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Malinovskiy; Zapata.

ÚLTIMOS JOGOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 0 (6) x (5) 0 31 de julho de 2020 PSG 1 x 0 Sochaux Amistoso 5 de agosto de 2020

ATALANTA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Atalanta Campeonato Italiano 28 de julho de 2020 Atalanta 0 x 2 Inter Campeonato Italiano 1 de agosto de 2020

CAMPANHA NA LIGA DOS CAMPEÕES

PSG

JOGO FASE DATA GOLS PSG 3 x 0 Grupo A 18 de setembro de 2019 Di María (2) e Meunier 0 x 1 PSG Grupo A 1 de outubro de 2019 Icardi 0 x 5 PSG Grupo A 22 de outubro de 2019 Icardi (2) e Mbappé (3) PSG 1 x 0 Club Brugge Grupo A 6 de novembro de 2019 Icardi Real Madrid 2 x 2 PSG Grupo A 26 de novembro de 2019 Benzema (2); Mbappé e Sarabia PSG 5 x 0 Galatasaray Grupo A 11 de dezembro de 2019 Icardi, Sarabia, Mbappé, Neymar e Cavani 2 x 1 PSG Oitavas de final 18 de fevereiro de 2020 Haaland (2); Neymar PSG 2 x 0 Borussia Dortmund Oitavas de final 11 de março de 2020 Neymar e Bernat

ATALANTA