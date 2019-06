Bolsonaro diz apoiar Neymar: "É um garoto. Está num momento difícil"

Presidente do Brasil declara apoio ao camisa 10 da Seleção Brasileira e diz que pretende dar um abraço no jogador antes de amistoso em Brasília

O presidente do , Jair Bolsonaro, manifestou apoio a Neymar nesta quarta-feira, durante uma entrevista coletiva em Aragarças, no interior de , após evento com agricultores. Bolsonaro foi perguntado sobre a acusação de estupro feita contra Neymar por uma mulher na última sexta-feira, em uma delegacia de .

"Espero dar um abraço no Neymar antes do jogo. É um garoto. Está num momento difícil, mas eu acredito nele", declarou o presidente, referindo-se ao amistoso desta quarta-feira entre Brasil e Qatar, marcado para as 21h30 no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

"Você está julgando o Neymar. A Folha de S.Paulo já está julgando o Neymar como sempre me julgou nesse tempo todo. A mulher atravessa o continente, um monte de coisa acontece e ela chega no Brasil e quer... [Sobre] o caso Neymar, hoje à noite, estamos juntos para fazer dois gols lá no Mané Garrincha", disse Bolsonaro ao ser perguntado sobre o assunto por uma repórter da Folha de S.Paulo .

No último sábado, Neymar publicou um vídeo rebatendo as acusações feitas contra ele e que estão sendo investigadas pela polícia. As autoridades também confirmaram que investigam o fato de ele ter exposto no Instagram imagens de uma suposta conversa com a mulher.

Neymar está concentrado com a e nesta quarta-feira está escalado para enfrentar o Qatar, no penúltimo compromisso antes da . A equipe de Tite estreia no torneio sul-americano às 21h30 do dia 14 de junho, no Morumbi, contra a . Antes disso, ainda pega Honduras neste domingo (9), em Alegre, na última partida amistosa.