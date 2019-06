"Prefiro um crime de internet que um estupro" - Neymar pai faz defesa forte do filho após acusações

Mesmo com a polêmica, jogador brasileiro continua treinando com a Seleção na Granja Comary e está dentro dos planos de Tite para a Copa América

A postagem de Neymar em seu Instagram repercutiu mal, mas ganhou apoio público do pai do jogador. Nesta segunda, em entrevista ao programa Aqui na Band, o empresário fez uma defesa forte da atitude do filho, que divulgou uma conversa privada com a mulher que o acusa de estupro.

Neymar postou o vídeo na noite de sábado, poucas horas depois da denúncia ter vindo a público. Foi uma tentativa rápida de se defender das alegações feita no B.O. registrado na última sexta, em . Como o caso corre em segredo de Justiça, a Polícia Civil não se manifestou sobre o teor das denúncias até o momento e tampouco indiciou o jogador pelo suposto crime.



A decisão dele de divulgar a conversa privada, que incluiu fotos íntimas da mulher em questão, também entrou na mira do poder público, que pode enquadrá-lo por crime virtual. Divulgar fotos deste teor sem consentimento da pessoa envolvida é crime previsto por lei.



A reportagem da Goal estava na Granja Comary quando uma viatura da polícia, nesta segunda-feira, visitou o CT da CBF para notificar oficialmente Neymar sobre o caso e itimá-lo a depor. Ao mesmo tempo, o vídeo postado pelo jogador foi retirado do ar pelo próprio Instagram, de acordo com Neymar pai, que disse que prefere ver seu filho "comentendo um crime de internet que um estupro".



"Nós não tínhamos escolha", disse o empresário. "Eu prefiro um crime de internet que um estupro. Foi o Instagram que tirou o vídeo do ar. Pelas regras dele, estava normal. Ele [Neymar] censurou as imagens, o nome [da mulher]. Ele precisa se defender rapidamente", disse Neymar pai.



"É melhor ser verdadeiro e mostrar o que aconteceu. Nós sabíamos da chantagem, mas não [esperávamos] que ela fosse à Polícia", disse o empresário, que também revelou mais detalhes da sua versão do ocorrido em 15 de maio, quando a mulher que acusa Neymar de estupro viajou a Paris para encontrar o jogador em um quarto de hotel. Segundo ele, o camisa 10 da seleção brasileira percebeu que a mulher estava o gravando no dia seguinte ao suposto estupro.



"O ressentimento que ela teve é que o Neymar não deu a importância que ela esperava e foi treinar aquele dia [16]", disse Neymar pai. "Ela queria ele lá de qualquer jeito. Quando ele foi, viu o celular dela e viu que estava gravando", completou.



Neymar pai acrescentou que ela teria tentado agredir seu filho. "Ele pulou na cama, tentou acalmá-la... Aí ele se acalmou, saiu do hotel e deu a passagem para ela voltar para o ", disse o empresário.



Ele também tratou de uma suposta chantagem envolvendo o caso. Um advogado que se dizia representante da mulher teria entrado em contato com ele, Neymar pai. "Quando percebemos que iríamos a público com essa extorsão, falamos com nossos advogados e encontramos essas pessoas para ver o que elas queriam", disse o empresário, enquanto a TV exibia imagens do suposto emissário entrando no condomínio em que ele mora. "Quando eles disseram que queriam dinheiro, recusamos".



Em meio à confusão pessoal em que está envolvido, Neymar trabalha com a seleção brasileira na preparação para a disputa da , que começa em menos de duas semanas.