Neymar comemora chegada de Sergio Ramos ao PSG: relembre a relação entre os dois

De rivais na Espanha a companheiros na França, os dois tem boa relação, mas já protagonizaram polêmica dentro de campo

O futuro de Sergio Ramos é realmente no PSG, depois de muitas especulações - e de um erro -, o clube francês finalmente anunciou o zagueiro. E se o vestiário está dividido sobre a chegada do espanhol, já sabemos de que lado Neymar está, o brasileiro usou as redes sociais para comemorar a chegada do ex-adversário.

Se na Espanha Sergio Ramos e Neymar eram adversários - um com a camisa do Real Madrid e o outro do Barcelona -, na França eles vão ser companheiros de time. E para quem pensa que a rivalidade transcende o campo, o enredo aqui parece outro, apesar de sempre atuarem de lados diferentes, ao que tudo indica, a briga dos dois ficava apenas dentro das quatro linhas.

Enquanto muito se disse sobre Neymar ter sido uma peça chave para o PSG na negociação com o zagueiro, no mesmo dia do anúncio, o braisleiro foi às redes sociais do novo companheiro comemorar sua contratação e dar as boas-vindas. "Dale, irmão! Vamos por todas. Bem-vindo, craque", escreveu nos comentários da postagem de Sergio Ramos no Instagram.

E essa relação de amizade - e admiração - parece não ter surgido quando se tornaram companheiros. Mesmo na época em que eram adversários, os dois já tinham uma boa convivência, deixando a rivalidade para os jogos.

E o próprio zagueiro admitiu a boa relação após o último El Clásico disputado por Neymar, em 2017. À época, o mundo do futebol vivia a expectativa pela transferência do brasileiro ao PSG. "Nós temos uma relação muito boa. Troquei camisa com ele e espero que seja a última pelo Barcelona. Nos tiraria um problema", disse Sergio Ramos ao Marca após o jogo, que terminou com a vitória catalã.

Além desta vez, o espanhol já se mostrou um admirador do futebol de Neymar em mais de uma ocasião, tendo inclusive "recomendado" sua contratação ao Real Madrid. "Gosto de jogar ao lado dos melhores, e para mim, [Neymar] é um deles. Creio que é um dos melhores jogadores do mundo. No futebol, nunca se sabe. Dá muitas voltas, são decisões muito pessoais", disse ao CadenaSER.

Dentro de campo, como rivais, porém, a relação era outra, e pegava fogo. Em um disputado clássico em 2014, a arbitragem foi alvo de reclamação do zagueiro e, então no Real Madrid, por um pênalti marcado em cima de Neymar. Sergio Ramos teria derrubado o brasileiro dentro da área, mas em sua visão o que aconteceu foi outra coisa.

"Neymar arrancou impedido e buscou o contato comigo. Eu freei porque preferia que empatasse do que deixar a equipe com dez. Não toquei no Neymar", disse o zagueiro ao Marca após o duelo.

Fora as situações de jogo, nunca se viu hostilidade entre Neymar e Sergio Ramos, nem mesmo provocações que extrapolassem o limite do futebol. E, agora, como novos companheiros de equipe, o que parece é que a amizade entre os dois pode dar, também, bons resultados dentro de campo, na temporada em que o PSG vai em busca de recuperar o título de campeão francês.