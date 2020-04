Quantos anos tem Neymar? Qual a idade atual do atacante do PSG?

Aniversário do craque brasileiro sempre é marcado por grandes comemorações e polêmicas

Dois dos maiores craques do futebol mundial no século XXI fazem aniversário em 5 de fevereiro: Cristiano Ronaldo e Neymar. E, enquanto o português segue na quebrando recordes, o craque brasileiro, sete anos mais novo, brilha com a camisa do apesar dos rumores apontarem uma provável saída na próxima janela de transferências para o Barcelona.

QUAL A IDADE DE NEYMAR?

Nascido em 5 de fevereiro de 1992, Neymar completou recentemente 28 anos e, como de costume, sua festa de aniversário foi novamente alvo de críticas e polêmicas.

Conhecido por comemorar em grande estilo, o atacante não escapou das críticas do técnico Thomas Tuchel. O treinador afirmou que a comemoração afetou o desempenho de alguns jogadores em campo.

Colegas do atacante no PSG, como Thiago Silva, o francês Mbappé e o uruguaio Cavani, marcaram presença na festa.