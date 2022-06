Vinícius Jr. acerta em renovar porque o Real Madrid "sempre acreditou nele", diz Wagner Ribeiro

Em entrevista à GOAL, o renovado empresário brasileiro comentou sobre a Copa do Mundo e o futuro de Neymar

Há muitos anos sendo um dos mais importantes empresários do futebol europeu, Wagner Ribeiro, que já trabalhou com Neymar e Robinho, concedeu uma entrevista à GOAL. Agora, mais longe dos holofotes, ele continua trabalhando em sua empresa, a WR Marketing, ajudando jovens promessas do Brasil a dar o salto para o futebol profissional.

No entanto, acompanha de perto as notícias e, em um bate-papo com a GOAL, explicou como vê o futebol brasileiro na Copa do Mundo e o futuro de Vinícius ou o próprio Neymar.

"Estamos prontos para a Copa do Mundo no Qatar. Tenho certeza de que vamos conquistar o título, porque temos os melhores jogadores, embora Tite seja fraco e não tenha estratégia de jogo", disse o agente.

Após se destacar no Real Madrid nessa temporada, o empresário comentou sobre o atacante Vinícius Júnior, que marcou o gol do título da Liga dos Campeões no time espnahol.

"Vinícius não me surpreendeu. Simplesmente amadureceu. Está feliz no Real Madrid e joga sem pressão, mostrando toda a qualidade que tem e fazendo muitas 'fantasias' com a bola.

Recentemente, aliás, a GOAL noticiou que o Real Madrid está próximo de acertar a renovação de contrato com o brasileiro, que deverá receber uma alta valorização por conta da última temporada.

Questionado sobre a renovação, Wagner Ribeiro se demonstrou confiante quanto o acerto: "Renovar contrato com o Real Madrid é bom para ele porque é um clube que sempre confiou no seu futebol. Florentino Pérez merece muita consideração porque confiou nele desde o primeiro momento."

Em relação ao futuro de Neymar, o jornal L'Equipe divulgou que será ativada uma cláusula de renovação até 2027 do contrato do atacante com o time francês. Mesmo assim, o futuro do jogador parece incerto, com o presidente do PSG, Nasser Al Khelaïfi, dizendo que "uns virão, outros irão".

Quando questionado sobre o jogador, Wagner Ribeiro disse: "Neymar tem um sonho: ser campeão da Liga dos Campeões com o PSG. Apesar de todos os rumores sobre uma possível saída, ele está muito motivado e não vai parar até conseguir."

Além disso, Wagner Ribeiro aproveitou para comentar sobre a gestão do atual presidente do PSG, que passou a receber críticas da torcida francesa: "A cada ano que passa Nasser Al Khelaïfi melhora a equipe em todos os sentidos. Acabaram de terminar o centro de treinamento, que será um dos melhores. E agora ele quer ter os melhores jogadores franceses no PSG."

Ainda na entrevista, o agente, que se mostrou muito antenado ao futebol mundial, revelou que Endrick, joia do Palmeiras tem tudo para ser o "próximo Vinícius Júnior".

"Endrick, com certeza. Ele é um grande jogador e tem apenas 15 anos. "Ele tem qualidade para (jogar no Real Madrid) fazer isso um dia, mas está no radar de muitos outros clubes europeus."