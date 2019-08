Neymar anuncia participação na série 'La Casa de Papel', do Netflix

Enquanto seu futuro no futebol não é definido, o brasileiro fez participação como um monge na série do Netflix

Nem , nem , tampouco . Neymar agora faz parte da equipe de “La Casa de Papel”, série da qual diz ser fã.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Neymar participa de dois episódios da terceira temporada, que foram relançados nesta terça-feira: no episódio 6, a partir de 3 minutos de 43 segundos, e no episódio 8, em 1 minuto e 59 segundos. Ele interpreta o monge João, brasileiro de , e mora no mesmo mosteiro que o personagem Berlim.

Mais artigos abaixo

No episódio 6, Neymar, ou João, apenas diz que os cantos gregorianos estão "divinos". Já no episódio 8, o último da temporada, a participação do jogador é maior. Em conversa com Berlim, o camisa 10 do PSG diz: "Não gosto de futebol nem de festas". Em outra fala, João afirma que durante a ora muito pela seleção brasileira.

Eu pude realizar meu sonho e fazer parte da minha série favorita. E agora eu posso compartilhar o João com todos vocês !

Gracias @lacasadepapel !#LCDP3 #nuevofichaje #lacasadepapel pic.twitter.com/fxwWieoP0N — Neymar Jr (@neymarjr) August 27, 2019

As filmagens já estavam gravadas e não foram divulgadas originalmente junto com o lançamento de toda a série pois a produção estava esperando que a acusação de estupro contra o jogador se resolvesse.

Enquanto isso, as diretorias de Barcelona e PSG tentam chegar a um acordo sobre o jogador. Na reunião realizada na manhã desta terça-feira, o Barça fez mais uma tentativa para recontratar Neymar e, embora não tenha recebido uma resposta afirmativa, saiu do encontro otimista, o que pode reduzir as chances do Real Madrid, ou outro clube, contar com o brasileiro.