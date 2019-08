Rivaldo cobra Barcelona: 'não deixem Neymar ir para outro clube'

Ex-jogador aponta a troca do Barcelona pelo Paris Saint-Germain, há dois anos, como um erro do compatriota e pede aos catalães para contratá-lo

Rivaldo acredita que Neymar se equivocou ao trocar o pelo há dois anos. Agora, o ex-jogador cobra a diretoria catalã para levá-lo de volta ao Camp Nou no atual mercado da bola.

Por meio de seu perfil no Instagram, o brasileiro pediu à diretoria do Barcelona para não perder a chance de repatriar o atacante de 27 anos.

"Sabemos tudo que aconteceu com Neymar. A saída dele do Barcelona foi equivocada. Jamais ele deveria ter saído de um dos maiores clubes do mundo. Porém, ele está com muita vontade de voltar e assumir o que fez. Que o presidente do Barcelona e todos da diretoria não deixem o Neymar ir para outro clube", escreveu o ex-atacante do Barcelona.

"Espero que se resolva com o e ele possa voltar logo para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Visca Barça!", acrescentou Rivaldo.

Barcelona e PSG conversam sobre a negociação envolvendo o craque brasileiro nos últimos dias. O clube espanhol tenta levá-lo em uma negociação que envolva outros nomes. A situação, contudo, parece complicada. O e a também sonham em contar com o atacante nesta janela de transferências.

Enquanto não define o novo clube, Neymar segue treinando ao lado dos companheiros de Paris Saint-Germain.