Neymar e Marquinhos: gols e assistência no 'esquenta' para decisão da Champions

O PSG venceu na Ligue 1 com destaque para as atuações dos dois brasileiros - esperanças para uma virada contra o Manchester City

O Paris Saint-Germain bateu o Lens por 2 a 1 e voltou à liderança da Ligue 1, se mantendo forte na disputa pelo título da Ligue 1 com o Lille, mas é impossível não deixar de pensar no duelo de volta da semifinal da Champions League contra o Manchester City, na próxima terça-feira (04). Na atuação do time comandado por Maurício Pochettino neste sábado (01), o ponto positivo foi o desempenho de Neymar e um Marquinho que segue se mostrando decisivo.

Em um duelo bastante equilibrado contra um Lens que ocupa a quinta posição, e que também conseguiu criar boas chances de gol, foi Neymar quem abriu o placar no Parque dos Príncipes. Aos 33 minutos, o camisa 10 recebeu passe do alemão Julian Draxler e entrou na área para tocar a bola no fundo das redes. Já no segundo tempo, o craque brasileiro voltou a ser decisivo com uma assistência ao bater o escanteio que terminou com mais uma cabeçada de Marquinhos no gol adversário – assim como o zagueiro já havia feito na ida contra o Manchester City, na última semana. O Lens chegou a descontar com o atacante Ganago, mas o placar seguiu inalterado.

Quer ver as semifinais e a final da Champions League ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL Esporte Clube!

Não é segredo que o foco absoluto dos parisienses é a Champions League e a missão será bem difícil: reverter, fora de casa, a vantagem que os ingleses construíram no primeiro duelo ao vencerem por 2 a 1. O placar obtido contra o Lens, se espelhado para o encontro marcado contra o City, serviria para levar a contenda à prorrogação, mas o ponto positivo esteve na boa atuação de Draxler e especialmente na de Neymar. Isso porque o camisa 10 teve atuação apagada no segundo tempo contra o time de Manchester e voltou a ser cobrado por atuações decisivas.

Enquanto já se espera ansiosamente pelo jogo entre Manchester City (que também jogou neste sábado, pelo Campeonato Inglês, e venceu o Crystal Palace por 2 a 0), o “esquenta” do PSG mostrou um Neymar com mostras de que poderá ser decisivo.