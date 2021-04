Mbappé tem lesão e pode desfalcar PSG na volta contra Man City na Champions

O clube não deu prazo para retorno do atacante; duelo contra os ingleses é na próxima terça (4)

Notícia ruim para os torcedores do PSG: Kylian Mbappé teve uma lesão na panturrilha direita contatada e é dúvida para o jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões, contra o Manchester City. A ausência do francês no jogo do final de semana, pela Ligue 1, já é certa.

O departamento médico do PSG, às vésperas da partida contra o Lens, pelo Campeonato Francês, deu a lista dos jogadores ausentes, que inclui o nome de Mbappé. O clube não informou o tempo de recuperação para a lesão, mas são grandes as chances de que ele não esteja à disposição contra o CIty, na terça-feira (4), pela volta da semifinal da Champions, depois de uma atuação apagada na ida.

Na coletiva de imprensa, o técnico Mauricio Pochettino mostrou também não saber muito sobre a lesão do camisa 7, mas exaltou a importância dele no time, que precisa reverter um 2 a 1 sofrido em casa para ir novamente à final da Liga dos Campeões.

"Ele tem desconforto na panturrilha direita e esperamos que não seja grave e que ele possa voltar em breve. Ele é um jogador importante para nós. Quando não se pode contar com um jogador tão impactante, faz diferença", disse o treinador.

"Conversamos sobre isso com o pessoal médico, o setor de desempenho e ele. Eu o vi quase voando contra Metz, ele estava tão bem. Não tinha jogado contra Angers, na partida anterior, mas sofreu um golpe que poderia ter acontecido a qualquer momento durante a partida [contra o Manchester City]", continuou Pochettino. "Isso pode acontecer. Não é um problema sério, mas criou um desequilíbrio muscular na panturrilha. Tivemos um Mbappé em seu melhor nível, fisicamente".

Precisando ganhar para ir à final da Liga dos Campeões, o PSG tem que torcer para que um de seus principais jogadores esteja de volta para a viagem à Inglaterra. Mbappé marcou 37 gols em 43 partidas na temporada, sendo oito deles nos dez jogos da Champions que disputou.

E esta não é a primeira vez que Mabppé fica afastado em 2020/21. No começo da temporada, quando testou positivo para Covid-19 e, em novembro, o atacante enfrentou uma lesão na coxa que o tirou do primeiro jogo na fase de grupos da Champions, a derrota do PSG para o RB Leipzig.