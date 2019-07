Neymar se diz "quase 100%", mas não comenta sobre futuro

Segundo assessoria, atacante deve se apresentar ao PSG na segunda-feira (15)

Organizador do evento Neymar Jr's Five, realizado neste sábado (13), em Praia Grande, Neymar surgiu de cabelo descolorido e bateu bola com o filho, Davi Lucca, e com os participantes da competição. Em entrevista à patrocinadora da festa, o atacante falou sobre sua recuperação.

"Estou muito feliz de estar aqui no evento. Espero que todos aproveitem a festa porque, enfim, todos merecem", iniciou.

"Já estou quase 100% recuperado, só falta voltar a treinar. Hoje vou bater uma bolinha aqui", completou Neymar, sem comentar sobre o seu futuro.

De acordo com a assessoria de Neymar, o atacante irá se reapresentar ao neste segunda-feira (15). O jogador está próximo de concluir sua recuperação de uma ruptura ligamentar no tornozelo direito durante amistoso contra o Qatar, antes da .