Griezmann: "Vou defender o Barcelona com determinação e comprometimento"

Um ano após aparentemente desistir de assinar com o Barcelona, o atacante falou pela primeira vez sobre a transferência ao Barça

Antoine Griezmann revelou ter sido a hora certa para trocar o pelo . O atacante da assinou um contrato de cinco anos após o Barça concordar em pagar 120 milhões de euros pelo atleta.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!



O francês de 28 anos reconheceu a reviravolta em seus primeiros comentários públicos desde que se tornou jogador do Barça nesta sexta-feira (12), ao dizer que aprendeu, na infância, que as oportunidades podem surgir de novo.

"Quando eu era menino, meu pai me ensinou que as oportunidades não chegam apenas uma vez", disse Griezmann em um vídeo publicado nas redes sociais do Barcelona.

"Agora é hora de aceitar o desafio de um novo destino. Finalmente, nossos caminhos se cruzam. Vou defender as cores do Barça com toda a minha determinação e compromisso. É a nossa hora", disse.

Após a confirmação da transferência de Griezmann, o Atlético lançou acusações de conduta imprópria ao Barcelona e o jogador alegando que ambas partes estavam em negociações enquanto o time treinado por Diego Simeone ainda disputava a 2018-19.