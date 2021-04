Liverpool x Real Madrid vem com gosto de revanche mesmo sem Sergio Ramos

Embora o capitão merengue não esteja disponível para o jogo desta terça-feira, os Reds querem se vingar da derrota na final da Liga dos Campeões 17/18

Quem gosta de "fogo no parquinho" deve estar feliz com o reencontro entre Real Madrid e Liverpool pelas quartas de final da Liga dos Campeões 2020/21. No entanto, o esperado reencontro entre Sergio Ramos e Mohamed Salah não acontecerá, pior notícia possível para os amantes das narrativas do futebol.

Uma lesão na panturrilha, sofrida na Data Fifa com a Espanha, significa que Sergio Ramos deve ser ausência nas duas partidas deste intrigante confronto, assim como no El Clássico de sábado (10) contra o Barcelona.

Ramos deixou sua marca naquela noite em Kiev. Aos olhos dos torcedores dos Reds, ele continua, e sempre será, um vilão. Foi ele que, por acidente ou propositalmente, pôs fim às condições de jogo de Salah e muitos em Liverpool, incluindo Jurgen Klopp, acreditam que ele foi o responsável por desnortear Loris Karius.

“Implacável e brutal”, disse Klopp depois do jogo comparando o espanhol a “um lutador” por sua falta em Salah. O camisa 11 do Liverpool deixou o campo aos prantos, com um trauma no ombro e seus sonhos despedaçados.

Embora os Reds tenham se recuperado brilhantemente da derrota em Kiev, chegando à final e vencendo a Champions League no ano seguinte, há um sentimento de vingança contra o Real Madrid, em especial contra Ramos. Salah certamente o faria, afirmando ao Marca na semana passada que tem uma "motivação especial" para este confronto.

O egípcio tem motivação de sobra para vencer. Embora o Liverpool tenha decepcionado na atual Premier League, Salah continuou anotando seus gols pelo time de Klopp. A chance de um título na Liga dos Campeões ainda bate à porta e pode ser peça chave dos Reds para o sucesso na competição europeia.

É justo dizer que o Real Madrid entrará em campo com uma equipe totalmente diferente daquela liderada por Crisitano Ronaldo e Gareth Bale em Kiev. Vale relembrar também que nos últimos dez jogos de Liga dos Campeões do clube sem Sergio Ramos, foram sete derrotas, incluindo nas eliminações contra Ajax e Manchester City.

Considerando os elencos atuais, ambos estarão desfalcados. Los Blancos sem Eden Hazard e Dani Carvajal, além de seu capitão, e os Reds sem Jordan Henderson e Virgil van Dijk, Joe Gomez and Joel Matip, os três principais zagueiros do elenco.

Dias antes do primeiro confronto, o futuro de Salah foi colocado em xeque e uma aproximação com o Real Madrid foi questionada. A postura do Liverpool é simples: eles esperam que Salah fique e planejam oferecer a ele um contrato estendido e melhor. Mas, no momento, o egípcio veste vermelho e certamente será vital no confronto.