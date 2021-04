Quantos jogos de suspensão Neymar pode pegar após expulsão contra o Lille?

Jogador brasileiro empurrou atleta do atual líder do campeonato francês e pode pegar até três jogos de suspensão

No último sábado (3), o PSG conheceu mais uma derrota na Ligue 1 e sabe que sua missão de conquistar mais uma vez o campeonato francês ficou mais complicada. O revés de 1 a 0 para o Lille fez com os Potros disparassem na liderança do campeonato. Um dos pontos de maior discussão, porém, foi a expulsão de Neymar, já nos minutos finais da partida. O 11º cartão vermelho da carreira do atleta pode render até três partidas de gancho no 'francesão'.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O gol de Jonathan David, aos 20 minutos de jogo, foi a única vez que a bola balançou as redes na partida e foi suficiente para dar a vitória ao atual líder da Ligue 1. Faltando um minuto para o fim dos 45 minutos finais, Neymar se envolveu em um lance que sofreu uma falta, levantou-se e tentou continuar a jogada, lutando pela bola.

Na sequência, o marcador do brasileiro foi pegar a pelota com as mãos do lado de fora do campo e levou um 'tranco' do camisa 10 do PSG. A isso o juiz reagiu mostrando um cartão amarelo ao brasileiro e a Tiago Djaló. Acontece que os dois já estavam na caderneta do árbitro e foram expulsos com o segundo cartão amarelo.

Mais artigos abaixo

Neymar é expulso em jogo que o PSG perdeu para o Lille, em casa, por 1 a 0. Confira.



📽️ YouTube GP7HD pic.twitter.com/aMANTulIq3 — Chuteira Onze (@chuteiraonze) April 3, 2021

O jornal Le Parisien afirmou que a Comissão Disciplinar da Liga de Futebol Profissional da França julgará o caso de Neymar na próxima quarta-feira (7). A previsão do periódico francês é que Neymar possa pegar uma suspensão de até três partidas.

Quais jogos Neymar pode perder pelo PSG?

Se a notícia se confirmar, o camisa 10 do PSG não participará do duelo contra o Strasbourg (10/04) das quartas de final da Copa da França, além de perder o clássico contra o Saint-Étienne, no dia 18 de abril, no Parque dos Príncipes.

Essa é a 11ª expulsão de Neymar em sua carreira como atleta profissional e o quarto cartão vermelho que ele recebe no PSG.