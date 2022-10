Newell's Old Boys x Boca Juniors: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes se enfrentam neste domingo (16), pela 26ª rodada do Argentino; veja como acompanhar na TV e na internet

O Newell's Old Boys recebe o Boca Juniors neste domingo (16), às 15h30 (de Brasília), em Rosário, pela 26ª rodada do Campeonato Argentino. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo na ESPN4, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

Na décima posição do campeonato, com 36 pontos, o Newell's Old Boys, vem de derrota na rodada passada.

Já o Boca Juniors é o líder, com 48 pontos, e não perde há 13 partidas.

Prováveis escalações

Escalação do provável NEWELL'S OLD BOYS: Morales, Jacob, Velázquez, Ditta, Luciano, Sforza, Esponda, Balzi, Méndez, González e García.

Escalação do provável BOCA JUNIORS: Rossi, Advíncula, Zambrano, Rojo, Fabra, Varela, Medina, Romero, Langoni, Payero e Benedetto.

Desfalques

Boca Juniors

Sem desfalques confirmados.

Newell's Old Boys

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: domingo, 16 de outubro de 2022

• Horário: 15h30 (de Brasília)

• Local: estádio Marcelo Alberto Bielsa, Rosário - ARG