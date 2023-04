Newell's Old Boys x River Plate ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes entram em campo neste domingo (16), pela 12ª rodada do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

Newell's Old Boys e River Plate se enfrentam na noite deste domingo (16), às 19h (de Brasília), no Estádio Coloso del Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Líder do Campeonato Argentino, o River Plate vem de seis vitórias consecutivas na competição, e busca a sétima seguida para ampliar a vantagem na liderança. A equipe soma 27 pontos, quatro a mais que o vice San Lorenzo.

Do outro lado, o Newell's Old Boys é o oitavo colocado na competição, com 18 pontos conquistados. A equipe vem de vitória fora de casa contra o Racing, e busca o segundo triunfo consecutivo.

Prováveis escalações

Newell's Old Boys: Lucas Hoyos; Gustavo Velázquez, Willer Ditta, Guillermo Ortíz; Armando Méndez, Lisandro Montenegro, Sforza, Martino; Reasco, Tica, Portillo.

River Plate: Franco Armano; Milton Casco, Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Aliendro, Enzo Pérez, Barco, Nacho Fernández; Salomón Rondón, Lucas Beltrán.

Desfalques

Newell's Old Boys

Sem desfalques confirmados.

River Plate

Sem desfalques confirmados.

Quando é?