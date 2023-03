Newell's Old Boys x Barracas Central ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

A partida será disputada neste sábado (04), no Estádio Marcelo Alberto BIelsa; veja como acompanhar na internet

Newell's Old Boys e Barracas Central se enfrentam neste sábado (04), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Marcelo Bielsa, pela sexta rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Ocupando apenas a 13ª posição, o Newell's Old Boys, do técnico Gabriel Heinze, vem de um começo instável na temporada. A equipe conquistou apenas sete pontos dos 15 disputando e, ainda, foi eliminado pelo Claypole, time da quarta divisão da Argentina, na primeira rodada da Copa da Argentina.

Do outro lado, o Barracas Central possui o mesmo número de pontos conquistados, ocupando a 12ª posição. A equipe tem em Bruno Sepúlveda a esperança de gols na competição. O meio-campista já marcou quatro gols na temporada, incluindo um hat-trick contra o Sarmiento na vitória por 5 a 3 da equipe.

Esta será apenas a segunda partida das equipes na história. No primeiro duelo, que aconteceu na edição passada do Campeonato Argentino, as equipes empataram em 1 a 1.

Prováveis escalações

Newell's: Hoyos; Mosquera, Velázquez, Mansilla, Pittón; Gómez, Sforza, Ferreira; Sordo, Menéndes e Recalde.

Barracas Central: Desábato; Peinipil, Dattola, Alvarez, Diaz; Arce, Tapia e Centurión. Colitto, Puig e Sepúlveda

Desfalques

Newell's Old Boys

Armando Mèndez e Fabián Ángel, lesionados estão fora.

Barracas Central

Brian Calderara e Kevin Quejada, machucados, são desfalques certos.

Quando é?