Newcastle x Manchester United: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Newcastle e Manchester United se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 17h15 (de Brasília), no St. James Park, em Newcastle upon Tyne, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26.

Notícias e prováveis escalações

O Newcastle faz uma temporada bem abaixo em relação as últimas que vem fazendo. A equipe ocupa apenas a 13ª colocação do Campeonato Inglês com 36 pontos, e está mais perto da zona de rebaixamento do que de uma vaga na Champions League. Na última rodada, os Magpies foram derrotados pelo Everton, em casa, por 3 a 2.

Por outro lado, o Manchster United faz sua melhor campanha em relação as últimas temporadas. A equipe comandada por Michael Carrick ocupa a terceira colocação da competição com 51 pontos e quer uma vaga na próxima Champions League. Os Red Devils estão há 11 rodadas sem perder e no último final de semana venceram o Crystal Palace, de virada, por 2 a 1.

Mesmo com a campanha fraca do Newcastle, a partida promete ser equilibrada e muito disputada, com os mandantes querendo reencontrar o caminho das vitórias, enquanto o United quer aumentar sua sequência invicta.

Newcastle: Nick Pope; Trippier, Thiaw, Botman e Lewis Hall; Tonali, Joelinton e Joe Willock; Harvey Barnes, Gordon e Wissa. Técnico: Eddie Howe.

Manchester United: Lammens; Diogo Dalot, Maguire, Leny Yoro e Mazraoui; Casemiro, Mainoo e Bruno Fernandes; Matheus Cunha, Mbeumo e Sesko. Técnico: Michael Carrick.

Desfalques

Newcastle

Emil Krafth, Tino Livramento, Schar, Bruno Guimarães e Lewis Miley seguem lesionados.

Manchester United

Ficam de fora os lesionados De Ligt, Lisandro Martínez, Patrick Dorgu e Mason Mount, enquanto Luke Shaw é dúvida.

Quando é?

Data: quarta-feira, 4 de março de 2026

quarta-feira, 4 de março de 2026 Horário: 17h15 (de Brasília)

17h15 (de Brasília) Local: St. James Park - Newcastle upon Tyne, Inglaterra

