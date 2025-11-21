Newcastle x Manchester City: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Premier League 2025/26

Newcastle e Manchester City se enfrentam neste sábado (22), às 14h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, pela 12ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

O Newcastle chega ao duelo diante do Manchester City vivendo um momento de enorme pressão e em meio a uma temporada que ainda não encontrou equilíbrio. A equipe de Eddie Howe perdeu os dois últimos jogos da Premier League — ambos por 3 a 1, para West Ham e Brentford — mesmo saindo na frente nas duas partidas, o que expôs a fragilidade atual do time em segurar resultados. Com apenas três vitórias em 11 rodadas, os Magpies ocupam a 14ª colocação, somam apenas 12 pontos e estão a dois da zona de rebaixamento, um cenário distante da solidez vista na última temporada, quando terminaram entre os cinco primeiros. Ainda assim, voltar a St. James’ Park anima: o time venceu seus últimos cinco jogos no estádio, marcou ao menos dois gols em todos e obteve 75% de seus pontos como mandante. O desafio, porém, é gigantesco — o Newcastle venceu apenas uma vez o City nos últimos 35 encontros de Premier League. Para piorar, a lista de problemas físicos aumenta: Dan Burn está suspenso, enquanto Nick Pope, Joelinton, Anthony Gordon, Osula e Livramento são dúvidas. Mesmo com um calendário “implacável”, como define Howe, e com a necessidade urgente de reagir, o Newcastle aposta na força da casa e na segurança defensiva — a terceira melhor da liga em gols esperados — para tentar segurar Haaland e quebrar uma tendência histórica desfavorável.

O Manchester City chega ao norte da Inglaterra com ritmo de candidato ao título e motivado por uma vitória contundente sobre o Liverpool por 3 a 0 na última rodada — triunfo que aproximou a equipe do líder Arsenal, agora apenas quatro pontos à frente. Depois de um início hesitante no campeonato, o time de Pep Guardiola reencontrou seu melhor nível: venceu 11 das últimas 14 partidas e tem no momento o ataque mais produtivo da Premier League. Mesmo com dificuldades recentes fora de casa — duas derrotas em cinco jogos —, o City sabe que St. James’ Park tem sido palco favorável: são 12 vitórias ali pelo torneio, seu recorde ao lado de Goodison Park contra o Everton, além de 33 jogos seguidos marcando contra os Magpies. O grande destaque, claro, é Erling Haaland, que vive mais uma temporada avassaladora: marcou 19 gols pelo clube em 15 jogos, sendo 14 na Premier League, e precisa de apenas um para alcançar o 100º na competição, podendo quebrar o recorde histórico de Alan Shearer justamente em sua antiga casa. Sem Kovacic e Rodri, Guardiola deve manter a base que atropelou o Liverpool, com Nico González novamente assumindo o papel de referência no meio. Com chance de reduzir a distância para o Arsenal antes do clássico do rival, o City chega confiante, dominante e com a sensação de que, para pará-lo, será preciso muito mais do que só controlar Haaland — algo que a liga inteira tenta, mas quase ninguém consegue.

Newcastle United: Aaron Ramsdale, Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman, Lewis Hall, Bruno Guimarães, Sandro Tonali, Jacob Ramsey, Jacob Murphy, Harvey Barnes, Nick Woltemade. Técnico: Eddie Howe.

Manchester City: Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Nico O’Reilly, Bernardo Silva, Nico González, Phil Foden, Rayan Cherki, Jérémy Doku, Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Dan Burn (suspenso após expulsão contra o Brentford), Yoane Wissa (lesão no joelho) , Nick Pope(concussão) , Joelinton (problema na canela; dúvida) , Anthony Gordon (lesão no quadril) , Will Osula (tornozelo) e Tino Livramento (lesão no joelho)

Mateo Kovacic (lesão no tornozelo/calcanhar) e Rodri (condição física será observada; dúvida)

Data: sábado, 22 de novembro de 2025

sábado, 22 de novembro de 2025 Horário: 14h30 (de Brasília)

14h30 (de Brasília) Local: St. James' Park - Newcastle, ING

