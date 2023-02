Newcastle United x Liverpool ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste sábado (18), pela 24ª rodada do Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

O Liverpool visita o Newcastle United na tarde deste sábado (18), no St James park, às 14h30 (de Brasília), pela 24ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Antes de encarar o Real Madrid na terça-feira (21), pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League, o Liverpool volta as atenções para o Campeonato Inglês. Na última rodada, venceram os Reds por 2 a 0 o Everton.

Do outro lado, o Newcastle busca reencontrar o caminho da vitória após quatro empates consecutivos na Premier League. Saint-Maximin, Callum Wilson e Jamaal Lascelles são tratados como dúvidas. Com a falta de opções no meio-campo, Anthony Gordon entra na briga para iniciar entre os titulares.

Em 182 jogos disputados entre as equipes, o Liverpool registra 89 vitórias, contra 49 do Newscastle, além de 44 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Premier League 2022/23, os Reds venceram por 2 a 1.

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Bajcetic, Fabinho, Henderson; Salah, Nunez, Gakpo.

Newcastle United: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Almiron, Longstaff, Joelinton; Saint-Maximin, Wilson, Gordon.

Desfalques

Liverpool

Ibrahima Konate, Luis Diaz e Thiago Alcantara continuam ausentes.

Newcastle

Com lesão no tendão, Joe Willock está fora, assim como o Bruno Guimarães suspenso.

Quando é?