O Arsenal sofreu um duro golpe em seus esforços para reforçar o meio-campo com o astro brasileiro Bruno Guimarães, depois que o Newcastle United rejeitou uma oferta inicial de 50 milhões de libras esterlinas e exigiu quase o dobro desse valor para abrir mão do capitão do time.

O jornal britânico “The Telegraph” informou que a diretoria do “Arsenal” acreditava que sua oferta inicial seria suficiente para convencer o “Newcastle” a abrir mão de seu jogador da seleção nacional, mas o clube do norte surpreendeu a todos com uma nova avaliação de cerca de 100 milhões de libras esterlinas.

O valor exigido é semelhante ao que o Tottenham Hotspur pagou para contratar seu compatriota Sandro Tonali, o que reflete o forte apego do Newcastle ao seu astro brasileiro, que se tornou a espinha dorsal da equipe desde que chegou ao clube.

Apesar de Gimarães estar aberto à ideia de se transferir para os Emirados Árabes Unidos, onde voltaria a disputar a Liga dos Campeões e entraria em uma disputa real pelo título da Premier League, o jogador de 26 anos não pretende entrar em conflito com seu clube atual nem forçá-lo a vendê-lo.

O desejo de Gimarães de se juntar ao Arsenal demonstra sua ambição de enfrentar desafios maiores, mas o respeito que ele tem pelo Newcastle e pela torcida que o acolheu desde que chegou do Lyon, da França, faz com que ele recuse qualquer atitude que possa ser interpretada como pressão para fechar a negociação.

O Arsenal enfrenta agora uma decisão difícil: ou aumentar significativamente sua oferta financeira para atender às exigências do Newcastle, ou desistir definitivamente de uma negociação que o técnico Mikel Arteta considerava prioridade máxima para reforçar o meio-campo antes do início da nova temporada.

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