New England Patriots x Seattle Seahawks: onde assistir ao vivo, transmissão, que horas começa e mais dos shows de Green Day e Bad Bunny no Super Bowl 2026

New England Patriots e Seattle Seahawks se enfrentam neste domingo (8), às 20h30 (de Brasília), no Levi's Stadium, em Santa Clara, pelo Super Bowl 2026. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, SporTV, Disney+, GeTV e DAZN.

O Super Bowl LX coloca frente a frente duas franquias tradicionais da NFL: o New England Patriots, campeão da AFC, e o Seattle Seahawks, campeão da NFC.

Os Patriots fecharam a temporada regular com 14 vitórias e 3 derrotas, ocupando a segunda posição na AFC, e chegaram ao Super Bowl após baterem o Denver Broncos na final da conferência. Esta será a 12ª aparição dos Patriots em um Super Bowl, mais do que qualquer outra franquia, e eles buscam o seu sétimo título Vince Lombardi – o primeiro desde a era de Tom Brady e Bill Belichick.

Do outro lado, os Seahawks, também com 14-3, terminaram como a melhor equipe da NFC e garantiram sua vaga com vitória emocionante sobre os Los Angeles Rams. A equipe busca o segundo título do Super Bowl em sua história, com sua última conquista tendo sido em 2014 (Super Bowl XLVIII).

Esta final também revive um duelo clássico da NFL: as duas equipes já se enfrentaram no Super Bowl XLIX, há mais de uma década, com vitória dramática dos Patriots por 28-24.

Além do jogo, o Super Bowl é conhecido pelos grandes espetáculos musicais. Bad Bunny será a atração principal do Halftime Show, prometendo um grande show com performances impactantes para o público presente e televisivo na Califórnia. Ele já mencionou estar animado e ansioso para sua apresentação no intervalo.

Antes do jogo e durante as cerimônias de abertura, outras atrações musicais já confirmadas incluem apresentações de Green Day, o hino nacional com Charlie Puth, e performances de artistas como Brandi Carlile e Coco Jones como parte das festividades do dia.

Quando é?

Data: domingo, 8 de fevereiro de 2026

domingo, 8 de fevereiro de 2026 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Levi's Stadium - Santa Clara, Estados Unidos

