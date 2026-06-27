Neville: Bielsa foi duro com Muslera contra a Espanha

O argentino Marcelo Bielsa, técnico da seleção do Uruguai, foi criticado por Gary Neville após tomar a decisão de substituir o experiente goleiro Fernando Muslera no intervalo da partida contra a Espanha na Copa do Mundo.

Gary Neville estava no estúdio de análise da ITV para a partida da Copa do Mundo que reuniu as seleções da Espanha e do Uruguai, comandadas pelo técnico Marcelo Bielsa.

O primeiro tempo foi de poucas jogadas, e os analistas da ITV não encontraram muito o que comentar durante o intervalo, em uma partida que reuniu duas seleções que, juntas, já conquistaram a Copa do Mundo três vezes.

A seleção da Espanha, campeã da edição de 2010, conseguiu abrir o placar com Alex Baena aos 42 minutos, mas os analistas do estúdio consideraram o gol resultado de um erro do goleiro Fernando Muslera.

Moslera, de 40 anos, não apresentou seu nível habitual durante o primeiro tempo, especialmente ao lidar com as bolas aéreas resultantes dos cruzamentos e escanteios espanhóis.

Muslera disputou sua 137ª partida internacional pela seleção uruguaia, que pode ter sido a última com a camisa da seleção, após cometer o erro que resultou no gol em uma partida que ele espera esquecer rapidamente.

O chute de Baena veio da entrada da área, não foi forte nem teve muita velocidade ou precisão, mas Muslera não conseguiu defendê-lo.

O experiente goleiro pareceu hesitante entre segurar a bola ou desviá-la para um escanteio a favor da Espanha, mas não fez nenhuma das duas opções, limitando-se a tocar a bola com as mãos, que seguiu em direção ao canto do gol e entrou na rede.

Imagens da ITV exibidas após o fim do intervalo mostraram os jogadores das duas seleções entrando em campo, antes de Sergio Rochet aparecer vestindo a camisa de goleiro, devido à ausência de Muslera, que Bielsa decidiu substituir no intervalo.

Gary Neville comentou a decisão de Bielsa de substituir o goleiro veterano, resumindo-a em uma única palavra: “cruel”.