Messi é dúvida até o final para a Supercopa da Espanha entre Barcelona e Bilbao

Com desconforto, craque argentino pode ser desfalque na decisão marcada para este domingo (17)

Lionel Messi entrará em campo na final da Supercopa da ? Essa é a grande pergunta que todos querem saber. Após sentir um desconforto na coxa esquerda durante a goleada aplicada sobre o Granada por 4 a 0 no último dia 9, o craque desfalcou a equipe na semifinal contra o Real Sociedad e virou a principal dúvida do para a decisão marcada para este domingo (17), às 17h (de Brasília).

Mesmo sem treinar, o camisa 10 viajou com o elenco até Sevilha e foi relacionado para o confronto. Questionado sobre a presença de Messi na final, o técnico Ronald Koeman preferiu deixar a decisão na mão do jogador.

"Ontem (sexta) Messi treinou individualmente e hoje (sábado), a princípio, vamos ver como ele está. Ele tem a última palavra, ele conhece seu corpo. Temos que esperar e ver como ele evolui com seu desconforto. Esperamos que ele entre no jogo. Os melhores sempre têm mais opções de vencer, e mais ainda se ele é o melhor jogador do mundo. Com o Leo, o time é mais forte, graças à sua criatividade e eficácia, algo que, às vezes, nos falta. Mas se ele não atuar, jogaremos nosso jogo da mesma forma com ou sem ele. Mas ele deve estar 100%, não é o último jogo da temporada. Embora a última decisão seja dele.", avaliou o treinador.

Barcelona e se enfrentam pela final da no domingo, no Estádio Olímpico de La Cartuja, em . Com ou sem Messi, a equipe catalã vai atrás do seu 14º título da competição, enquanto o Bilbao busca a sua terceira taça na competição.