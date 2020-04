Nem Raí ou Ronaldinho. "Neymar é o melhor 10 do PSG", diz Nenê

O meia exaltou o dois ex-jogadores, mas prefere o amigo

Ídolo em sua passagem pelo , o meia Nenê colocou Neymar como melhor camisa 10 do clube francês, à frente de Ronaldinho Gaúcho e Raí. "O que ele faz dentro de campo é uma coisa extraordinária", disse o jogador do Fluminense sobre o amigo.

Em entrevista ao Jogo Aberto, da Band, Nenê exaltou o craque Raí, mencionou Ronaldinho, mas escolheu Neymar como o melhor 10 do PSG: "Ele é um cara que faz uma diferença grande. Não é porque é meu amigo, mas, tecnicamente, para mim, o jogador mais diferenciado que jogou com a 10 do Paris".

"Raí eu era muito fã quando era moleque, mas não tive a oportunidade de vê-lo jogar no Paris. Pra mim é o Neymar, não tem como. O que ele faz dentro de campo é uma coisa extraordinária. O Ronaldinho, também, só que ele ficou pouco tempo, não ganhou títulos no clube", afirmou Nenê sobre o amigo e companheiro de jogos on-line.

O meia do disse se sentir muito feliz por ser um cara querido no futebol. "O que eu fico satisfeito é que em todos os times que eu passei, os torcedores e as pessoas que gostam do meu trabalho sentirem saudades. Esse respeito e essa admiração é algo que eu tenho buscado".

Em pouco mais de duas temporadas pelo PSG, Nenê se tornou um ídolo na equipe francesa. Foram 112 jogos e 48 gols com a camisa parisiense, além de um título do e outros troféus individuais.

Já Neymar está em sua terceira temporada com a camisa do PSG, por quem já disputou 80 jogos e marcou 69 gols, além de ter conquistado cinco títulos. Mas agora, vive um período incerto quanto ao seu futuro no clube, podendo se envolver em uma negociação para voltar ao Barcelona, de onde saiu em 2017, para se juntar ao clube de Paris.