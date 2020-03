Artilheiro no Fluminense, Nenê triplica seus gols em um ano

O veterano voltou a ser decisivo neste domingo (08), na goleada sobre o Resende

Com gol e assistência, Nenê voltou a ser o grande destaque do , que neste domingo (08) bateu O Resende por 4 a 0 e segue com a melhor campanha do .

Wellington Silva, Marcos Paulo e Gilberto completaram o placar no Maracanã, mostrando a força do time treinado por Odair Hellmann no estadual.

Não há dúvidas de que a referência técnica, dentro de campo, é Nenê, que já imagina se será possível bater o seu recorde de gols em uma temporada no .

O melhor número de sua carreira em campos tupiniquins são os 21 gols marcados em 55 jogos em 2016, quando ainda vestia a camisa do . Em 11 partidas neste 2020, contudo, o meia já balançou as redes nove vezes.

Além de se colocar na briga pela artilharia do país até aqui, individualmente Nenê triplicou a quantidade de gols em relação a 2019, quando balançou as redes apenas três vezes pelo Fluminense.