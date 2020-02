Nem Aguero resolve: Manchester City é quem mais perde pênaltis na Europa

Já são cinco cobranças erradas nesta temporada; Gabriel Jesus é quem mais erra

A dificuldade do em converter os pênaltis marcados em gols não acaba. Na partida deste sábado contra o , os citizens mais uma vez desperdiçaram a oportunidade de balançar as redes adversárias a partir da marca da cal. Sergio Aguero parou na bela defesa de Kasper Schmeichel aos 18 minutos do segundo tempo. Na temporada, já são cinco pênaltis errados de um total de 10.

O pênalti foi o primeiro perdido pelo atacante argentino nesta temporada. Ao todo, ele já havia cobrado três penalidade e convertido todas gols. Quem mais desperdiçou as oportunidades marcar gols a partir de pênaltis foi o brasileiro Gabriel Jesus. Já foram duas cobranças erradas.

Mas foi Gabriel Jesus que garantiu a vitória neste sábado. O brasileiro entrou em campo justamente no lugar de Aguero e, três minutos depois, após assistência de Mahrez.

Não foi só a dupla sul-americana que perdeu pênaltis com a camisa do Manchester City nesta temporada. Raheem Sterling e Ilkan Gundogan também desperdiçaram as oportunidades que receberam.

O Manchester City agora viaja até a para enfrentar o pelas oitavas de final da Liga dos Campeões na quarta-feira. E será melhor para o time inglês não depender das penalidades para se classificar.