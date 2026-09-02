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VfB Stuttgart - Team Presentation 2026/27Getty Images Sport
Andreas Koenigl

Traduzido por

Negócio fechado! Barcelona contrata jovem talento do Stuttgart

Mercado da bola
M. Catovic
Stuttgart
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Barcelona
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O FC Barcelona reforçou sua segunda equipe com o jogador da seleção alemã sub-19 Mirza Catovic, que chega por empréstimo do VfB Stuttgart.

O Barcelona também reforçou mais uma vez sua segunda equipe no Deadline Day e encontrou o que procurava na Bundesliga, no VfB Stuttgart. Mirza Catovic se transfere por empréstimo dos suábios para a Catalunha, e também deve haver uma opção de compra no valor de 3,5 milhões de euros.

Antes disso, o VfB havia prorrogado o contrato do meio-campista de 19 anos por mais um ano, até 2029. "Mirza deu passos importantes nos últimos anos no caminho de jogador da base em direção ao futebol profissional", explicou o diretor esportivo do VfB, Fabian Wohlgemuth. "Depois da última temporada, com inúmeras partidas na 3. Liga, surge agora a possibilidade de ganhar mais experiência na segunda equipe do Barcelona."

Embora o jogador da seleção sub-19, que foi vice-campeão europeu com a seleção alemã na Euro sub-19 neste verão, esteja previsto para a equipe Atletic em Barcelona, ele também poderá, em perspectiva, se provar sob o comando do técnico dos profissionais, Hansi Flick.

Catovic chegou ao VfB Stuttgart em 2022 e passou por todas as seleções de base do clube, da sub-16, sub-17 e sub-19. Desde sua estreia no sub-21, em 2024, ele somou 45 jogos na 3. Liga, marcou dois gols e contribuiu duas vezes para a permanência na divisão. Em 2026, ele também conquistou a Copa da Alemanha de juniores com a base do VfB.

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